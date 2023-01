El enigmático mensaje de Jota Peleteiro tras su divorcio de Jessica Bueno

Jessica Bueno y Jota Peleteiro han comenzado una nueva vida tras su doloroso y fulminante divorcio. A la modelo sevillana, de 32 años, le ha costado afrontar esta inesperada etapa, pero se siente con fuerzas para empezar una nueva vida junto a sus tres hijos, Fran, de diez años, nacido de su relación con Kiko Rivera, y José Ignacio, de seis años, y Alejandro, de dieciocho meses, fruto de su matrimonio con el exfutbolista gallego. "Me he sentido triste, desolada, con sensación de abandono, pero, gracias a mi psicóloga, a mi familia y a los miles de mensajes que he recibido, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo", declaró en ¡HOLA!. "A veces, en la vida, suceden cosas inexplicables que, aunque al principio nos dejen en estado de shock, poco a poco hay que ir aceptando como han venido", añadió.

Jota, por su parte, ha compartido un mensaje bastante desconcertante. "El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Solo siéntate y espera", ha reflexionado. Estas palabras podrían indicar cómo se siente en estos momentos el que fuera jugador del Celta de Vigo, del Eibar y, más tarde, ya en Inglaterra, del Brentford.

A sus 31 años, el exfutbolista vive por y para sus negocios. También está volcado en el cuidado de sus hijos, con los que estuvo esquiando las pasadas navidades. Además, se rumorea que podría haber encontrado el amor al lado de una mujer llamada Miriam Cruz, pero él no se ha pronunciado al respecto, aunque ya han posado juntos en alguna ocasión.

Jessica, que se ha quedado con la custodia de los niños tras la firma del divorcio, seguirá viviendo en Bilbao, una ciudad que le encanta. Además, ha asegurado que seguirá en contacto con su ex por el bien de los niños. "Sí, ya estoy divorciada. Claro que he vuelto a ver a mi exmarido y seguirá siendo así, ya que tenemos unos hijos a los que seguir mimando y cuidando para que crezcan felices", dijo la sevillana en ¡HOLA!.

Según Jota, la ruptura se produjo de forma "amistosa". La modelo, entonces, ya advirtió que "la verdad solo tiene un camino" y "todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable".

