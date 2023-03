La inesperada reacción de Jota Peleteiro contra Jessica Bueno cinco meses después de su separación

Desde que pusieron fin a su matrimonio el pasado otoño, la relación de Jessica Bueno y Jota Peleteiro no es precisamente buena. Tras una década juntos y dos hijos en común, la expareja sigue sin encontrar un punto de equilibrio a la hora de mantener un ambiente cordial entre ellos. El último capítulo de esa tensión palpable se escribía este domingo, tras el inesperado gesto que ha tenido contra la modelo el que fuera jugador de equipos como Celta, Eibar y Alavés.

El deportista gallego compartía en su perfil público una fotografía en la que se ve a la que fuera Miss Sevilla dentro de un restaurante junto a un hombre, sentados el uno al lado del otro mientras degustan un almuerzo. En la escena, donde se aprecia una pequeña paellera sobre el mantel de la mesa, Jessica aparece mirando su teléfono móvil que tiene en la mano. La persona que está con ella, que sostiene un cubierto, fija a su vez la mirada hacia la pantalla del dispositivo.

La imagen en cuestión, que está captada dentro de la sala comedor pero a cierta distancia, viene acompañada por una palabras que ha escrito Jota Peleteiro y dicen lo siguiente: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí", afirma en tono irónico junto a los emoticonos de carcajadas en este mensaje dirigido directamente a su exmujer, quien la semana pasada pronunció unas palabras similares.

El texto del exfutbolista no queda ahí y añade: "El Dibildos y Jessica Bueno", esta vez con los emojis de corazón en referencia a los señalados. "Como tiene el ojo el Dibildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", concluye entre risas. Como decíamos, la maniquí publicó hace unos días en sus redes sociales un enigmático post donde deseaba una "larga vida a la risa... Y al tiempo que todo lo pone en su lugar", decía.

La modelo sevillana amanecía este domingo deseando un "¡Feliz Día del Padre a todos los papás!", ha transmitido mientras mostraba varias instantáneas del bellísimo lugar donde se encontraba. Se trata de la isla de San Juan de Gaztelugatxe, ubicada en la costa de Bizkaia a unos 35 kilómetros al este de Bilbao. Paraje único y espectacular que fue elegido en su día como escenario para rodar la serie Juego de Tronos, donde se recreaba la fortaleza Rocadragón de la séptima temporada.

Jessica Bueno, que firmó el divorcio con Jota Peleteiro el pasado 2 de diciembre, sigue residiendo con sus niños en el País Vasco y ha encontrado motivos de sobra para volver a sonreír tras la dolorosa ruptura. En este sentido, está volcada en el trabajo con su recién fundada empresa de eventos y ha vuelto a las pasarelas por la puerta grande tras desfilar en la Madrid Fashion Week y la SIMOF de su tierra natal.

Jota Peleteiro, al mismo tiempo, también dedica sus esfuerzos a su propia compañía relacionada con el mundo del deporte, lugar donde trabaja la mujer con la que se le relaciona sentimentalmente desde hace un tiempo y con quien habría rehecho su vida, Miriam Ruiz. Además, el exfutbolista borraba recientemente uno de sus tatuajes más visibles, el que tenía en el pecho con el rostro de Jessica Bueno, lo que se interpretó como una clara muestra por su parte para romper definitivamente con el pasado.

