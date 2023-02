Tras su ruptura con Jota Peleteiro, Jessica Bueno vuelve a sonreír en los Goya rodeada de estrellas de cine

Jessica Bueno vuelve a acaparar titulares. Pero, en esta ocasión, no por su ruptura con Jota Peleteiro sino por algo mucho más agradable. Si hace unas semanas, la modelo regresaba por todo lo alto a las pasarelas, este fin de semana deslumbraba en la alfombra roja. Jessica asistía a la gala de los Premios Goya 2023 en su Sevilla natal. Una cita en la que debutaba y a la que acudía con un espectacular estilismo, que la ha convertido en una de las invitadas mejores vestidas de la noche.

La modelo sevillana está volviendo a su camino tras su compleja separación con su expareja, Jota Peleteiro. Y es que, Jessica Bueno está recuperando la sonrisa poco a poco. Además de retomar su carrera como modelo, ha montado su nueva empresa de eventos. Y, no solo eso, la empresaria también se ha dejado ver por el Auditorio Andalucía de Sevilla, donde se ha vestido de gala para celebrar los Premios Goya, retomando así su vida social. La ex de Jota Peleteiro ha querido compartir con todos sus seguidores el increíble look total black que ha llevado a la fiesta del cine español. Radiante y perfecta, así aparecía la sevillana en una noche muy especial, en la que el galardón a Mejor Película se lo ha llevado As bestas, de Rodrigo Sorogoyen.

El lookazo de Jessica Bueno en los Goya

La invitada ya había avisado días atrás que iba a ser una de las asistentes a los Goya, pero no había desvelado nada de su atuendo. Jessica Bueno ha aparecido con un diseño espectacular: un vestido largo aterciopelado negro de Baro Lucas, muy sensual, con un escote recto, espalda al aire y unas mangas que hacen la función de guante -dándole un toque más glamuroso-, y acompañado de una gran abertura lateral, que dejaba prácticamente toda la pierna al descubierto. Como complemento, la modelo sevillana dejaba el cuello libre y conjuntaba su total black con unas sandalias negras con pulsera joya. Unas imágenes que la propia Jessica compartía con todos sus seguidores en su perfil público: "Disfrutando de mi primera vez en los Goya. Gracias Casmara por contar conmigo", escribía bajo las instantáneas, mostrando su imagen más sensual de los últimos meses.

Su nueva vida sin Jota Peleteiro

Jessica Bueno está retomando su día a día sin Jota Peleteiro. A finales del pasado mes de noviembre saltaba la noticia: la pareja rompía su matrimonio tras casi diez años juntos y dos hijos en común -el tercero fue fruto de su amor con Kiko Rivera-. Después de unos meses muy complicados para la sevillana, poco a poco ya está volviendo a llevar las riendas de su vida. Además de volver a la rutina del trabajo -en las pasarelas, acudiendo a eventos o creando su nueva empresa-, Jessica también se apoya en su familia, su pilar en estos momentos difíciles, sobre todo en sus hijos. De hecho, todo lo que viene de los niños es una alegría para la sevillana y, a su vuelta de los Premios Goya, la sevillana era recibida por uno de ellos: "Un pequeño tigre ha venido a recogerme al aeropuerto. ¿Por qué será que nunca se cansan de pedir?", escribía en una de sus historias con un vídeo en el que aparecía andando junto a él.