La romántica declaración de Jota Peleteiro a su novia Miriam

“Y solo mírame con esos ojitos lindos, que con eso yo estoy bien” escribe Jota Peleteiro, una auténtica declaración de amor a su pareja, la modelo Miriam Ruiz, con quien sale desde principios de este año. Ya el pasado mes de febrero el deportista compartió la primera imagen con la modelo, aunque entonces ambos aparecían de perfil y llevaban gafas de sol. En esta fotografía se les puede ver frente a un espejo mientras el futbolista apoya su mano en la cintura de su novia, que se encarga de captar con su teléfono este romántico selfie. La pareja, como refleja ella en sus perfiles con una captura de Jota durante una cena, está pasando unos días en Ibiza, uno de los destinos favoritos cuando comienza el buen tiempo.

Esta imagen refleja el momento personal que atraviesa el deportista tras su inesperada separación de la modelo Jessica Bueno, que se conoció el pasado mes de diciembre. También la andaluza se encuentra en una etapa dulce pues va recuperando la sonrisa volcada en su familia y su trabajo. Entre sus apoyos está Pablo Marqués, expareja de Lara Dibildos, a quien la modelo está cada vez más unida como se puede ver en las imágenes que comparte en sus perfiles. Han hecho una escapada a Almería y Jessica ha mostrado el cuadro que le regaló Marqués y que ya cuelga de las paredes de su casa de Bilbao.

En las últimas semanas ha sido precisamente la relación de Jessica y Marqués el detonante de un nuevo desencuentro de la modelo con Jota Peleteiro. El deportista dedicó unas polémicas palabras a su expareja tras ver una imagen de Marqués en sus perfiles, algo a lo que Jessica no quiso hacer alusión en recientes declaraciones. “Me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada", pero insistió en que "no iba a hacer ninguna declaración porque va a velar por el interés de sus hijos". El deportista, que borró la citada publicación, tampoco ha vuelto a hacer referencia al tenso episodio.

Es en sus hijos, Francisco, de diez años, fruto de su relación con Kiko Rivera, Jota Jr., que acaba de cumplir siete años, y el pequeño Alejandro, que está a punto de cumplir tres, en los que está centrada la maniquí, que además ha retomado su trabajo como modelo y sigue al frente de la empresa de organización de eventos que ha montado junto a una de sus mejores amigas, Lorena Bermúdez. Sobre el negocio, llamado Birya Studio, hablaba en Onda Vasca. "Llevo cuatro años estudiando, así que estoy preparada para realizar cualquier tipo de eventos, de moda, empresariales e incluso eventos en el metaverso. Es una forma de hacer lo que más nos gusta, a nuestra manera" explicaba Jessica.