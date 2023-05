Las muestras de amor de Jessica Bueno y Pablo Marqués tras el compromiso del ex de la modelo Esta misma semana, tan solo seis meses después de su divorcio, Jota Peleteiro le ha pedido la mano a su novia, Miriam Gurutze

Jessica Bueno y Pablo Marqués presumen de su amor aunque se encuentren separados por miles de kilómetros. El empresario ha viajado a Brasil y a pesar de no poder estar físicamente con su chica se acuerda de ella cada segundo. Así lo demuestra el último post de su perfil público. Un vídeo en el que el artista aparece tomando el sol en la terraza de un lujoso hotel mientras escucha la romántica canción italiana Casa Di Specchi. "Feliz, aunque no esté contigo".

La modelo, por su parte, no dudaba en responder a tan cariñosas palabras. "Me teletransporto". Una propuesta que parece haber gustado a Pablo que ha dejado claro a la maniquí, que, de una manera u otra, la siente a su lado. "Ya has llegado", ha contestado de forma animada. Además, Jessica le ha pedido que disfrute por los dos, mientras que él asegura que cuenta los minutos para volver a reunirse con ella y divertirse juntos. "Ya queda menos".

Las inspiradoras palabras de Jessica Bueno tras el anuncio de compromiso de su ex, Jota Peleteiro

Esta bonita declaración llega escasos días después del anuncio de compromiso de Jota Peleteiro, exmarido de Jessica, con Miriam Gurutze. Tan solo cinco meses después de oficializar su relación, el deportista ha decidido dar el gran paso de pedir la mano de su novia a la que ha regalado una lujosa alianza de diamantes y brillantes. "He dicho sí", declaraba orgullosa Miriam enseñando su anillo.

La reacción de la que fuese concursante de Supervivientes 2011 al próximo enlace no se hizo esperar. "No es la misma de antes. Ya ni se echa de menos ni se deja para después. Se siente más libre, fuerte y segura de sí misma. Es capaz de encontrar paz y locura en la misma persona, en ella. Se sabe mirar con buenos ojos y se escucha". Una misiva llena de fuerza que refleja que ha cerrado por completo su capítulo vital con el centrocampista y está centrada en nuevos proyectos e ilusiones.

Jessica Bueno se vuelca en sus hijos y comparte una sentida reflexión tras el tenso episodio con su exmarido

Tras su controvertido divorcio, la empresaria ha vuelto a recuperar la sonrisa gracias al apoyo de su familia y seres queridos. Además de sentir de nuevo mariposas en el estómago gracias a Pablo Marqués, se encuentra completamente volcada en el cuidado de sus tres hijos: Fran (10), nacido de su noviazgo con Kiko Rivera, Jota Jr (6) y Alejandro (1), fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro.

También ha emprendido profesionalmente fundando una empresa de organización de eventos, campo para el que se ha formado estudiando el grado universitario de Protocolo y Organización de Eventos, junto a su buena amiga Lorena Bermúdez. Igualmente, ha retomado su carrera como modelo, ya que tal y como confesó en una entrevista en exclusiva a ¡HOLA!, después de un tiempo alejada de las pasarelas ha vuelto al mundo fashion con más ganas que nunca.

