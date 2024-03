Jessica Bueno y Luitingo revelan la crisis que han tenido mientras disfrutan de la primera Semana Santa juntos

Desde que Gran Hermano VIP 8 unió los caminos de Jessica Bueno y Luitingo, se han vuelto inseparables. Disfrutan de cada paso que dan juntos y el último de ellos ha sido la Semana Santa, que por primera vez viven juntos. "Disfrutando de lo que el temporal nos deja, por las calles de Sevilla en su Semana Santa", ha dicho la modelo junto a varias imágenes que resumen cómo está viviendo con el músico esta fiesta que se vive con gran intensidad en la capital hispalense.

En estos días también están aprovechando para hacer otros planes cotidianos como cenas en restaurantes con amigos, sesiones de cine y jornadas de compras. "Hoy hace un día raro y hemos venido a hacer algunas compras para el viaje con los peques la semana que viene", ha dicho Jessica, adelantando de esta manera que en pocos días tiene organizada una escapada familiar. Cabe recordar que la modelo tiene tres hijos: Francisco, de once años; Jota Jr, de siete años; y Alejandro, de dos años (el primero nació durante su relación con Kiko Rivera y los otros dos en su matrimonio con Jota Peleteiro). Los niños ya conocen al nuevo amor de su madre y han conectado a la perfección.

Luitingo, cuya música pone la banda sonora de Operación Camarón, se ha instalado en Bilbao, donde tiene fijada su residencia la modelo. No ha dudado en dejar todo para iniciar una nueva etapa al lado de Jessica, con la que mantiene una relación desde el pasado mes de diciembre, porque considera que es la mujer de su vida. "Toda la belleza extrema que tienes exterior, la tienes el doble de interior. Compartir contigo cualquier segundo, es una dosis de vida y alegría para mí. Te desearé toda mi vida todo lo bueno del mundo. Eres una de las cosas más importantes que me han pasado en mi vida, te lo juro por Dios. Te amo, te adoro, te admiro, y cuenta siempre con mis abrazos, mis bromas y mis besos, porque los tendrá", ha prometido.

Su primera crisis y anteriores relaciones

Al lado de José Luis (así se llama realmente el cantante), Jessica ha recuperado la ilusión tras una etapa personal complicada marcada por su separación de Jota Peleteiro y por la ruptura con Pablo Marqués. La modelo ha echado la vista atrás y ha explicado que en sus anteriores relaciones su voz "no tenía peso", que sentía que ella no importaba y que se dejó llevar por el conformismo. "Yo estaba centrada en mi familia, en cuidar a mis hijos, pero sin pensar en lo que yo quería... Hasta que abrí los ojos", ha contado en el programa Un cuento imperfecto. Por su parte, Luitingo ha reconocido sentirse identificado ya que "para que no hubiese problemas me he callado y he entrado en un camino muy largo de infelicidad".

Aunque no pueden sentirse mejor juntos, la que fuera concursante de Supervivientes ha confesado que al inicio de la relación tuvo una crisis por "un ataque de culpabilidad" en el que le invadieron los miedos. "Sentía que estaba haciendo lo correcto, pero de cara al resto no se ve bien que con una persona con la que llevas poco tiempo compartas tanto de tu vida... Me dio un ataque de llorar mucho", comentaba en el citado espacio. Luitingo, en ese mal momento tampoco se separó de su lado y, según Jessica, pintó todo de colores cuando ella lo veía negro.