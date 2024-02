Los dos intensos meses de amor de Jessica Bueno y Luitingo

El día de San Valentín es el momento en el que el corazón desvela los sentimientos más sinceros. En el caso de Jessica Bueno ha sido el elegido para abrirse en canal y confesar lo que ha gritado ya en numerosas ocasiones en las últimas semanas. Está enamorada, mucho, de Luitingo, al que conoció en el concurso GH VIP y con el que lleva dos meses de ensueño. Eso es lo que aseguran ambos, que su historia es un sueño hecho realidad, por lo que no han dudado en dar importantes pasos a pesar del poco tiempo que llevan juntos. ¿Para qué esperar si los sentimientos son verdaderos? Así ha sido la intensa historia de amor de la pareja, que nació ante las cámaras de un reality.

Jessica y Luitingo compartieron convivencia en el programa GH VIP y, aunque se llevaron bien desde el principio, ella tenía pareja fuera. Salía entonces la modelo con Pablo Marqués, mientras que el artista empezó a acercarse más a Pilar Llori durante el programa. Sin embargo con el paso de las semanas quedó claro que Jessica y Luitingo sentían algo más que una simple amistad. Ella no dio ninguna pista acerca de la profundidad de sus sentimientos hasta abandonar el formato. Fue entonces cuando anunció su ruptura con Marqués y admitió que no le era indiferente su amigo, al que había dejado dentro de la casa. Explicaba entonces Jessica que tenía miedo de derribar las barreras de su corazón.

Una vida en común y una canción

A mediados del mes de diciembre, con el final del formato, la modelo y el músico decidieron dejarse llevar. Luitingo empezó a pasar más tiempo con ella en Bilbao, donde está afincada con sus tres hijos, y aseguró que no descartaba mudarse al norte. Dicho y hecho. El músico es uno más en la familia de Jessica y asegura que sus tres hijos, Francisco (10), Jota Jr (7), Alejandro (2), son "corazones andantes". Conocen a sus respectivos padres, pues pasaron parte de las vacaciones en su tierra natal, Andalucía, y no dudan en reconocer lo bien que se sienten con ellos. "Son muy graciosos y buenas personas" ha dicho Jessica de sus "suegros".

Las palabras en ocasiones se quedan cortas para describir las emociones, así que Luitingo ha volcado las suyas en una canción. Claro, Jessica ha sido su inspiración en este tema, titulado Secreto a voces y que resume su historia a ritmo de rumba. “Mientras la componía me emocionaba muchísimo” ha reconocido el cantante, que estrenará próximamente la canción. Por si no fueran suficientes muestras de cariño, los mensajes que han intercambiado en este día de San Valentín vuelven a dejar pocas dudas sobre la situación personal tan dulce que atraviesan.

Abren su corazón en San Valentín

"Jessica Bueno Álvarez, hola mi vida. Antes que nada, gracias por existir, y ser la flor más bonita del jardín. Y gracias también por hacerme tan feliz. Lo dije muchas veces y lo seguiré diciendo: Soy afortunado de poder tocar contigo el cielo. Te lo digo desde mi corazón y su interior, te admiro, te adoro, te quiero y me embobo cuando te veo. Por supuesto cada segundo va a más, pero me sigue pasando lo mismo que cuando te vi sonreír por primera vez. Me emociona estar a tu lado, no lo puedo evitar. Me pone los vellos de punta que me mires, que me toques, que te apoyes en mi pecho, que me cojas las manos… me pone los vellos de punta sólo el hecho de pensar que me quedan infinidad de amaneceres junto a tu piel. No dudes ni un segundo de lo que vales, porque aparte de que jamás lo voy a permitir, eres luz y bondad por donde se te mire" escribe él a lo que Jessica responde: "Te amo con todo mi corazón".

Ha escrito además Jessica unas líneas que han derretido a sus seguidores. "Cada día que comparto contigo soy más consciente de lo afortunada que soy por haberte conocido. Eres mi mejor amigo, mi amor pasional, mi amor romántico, dulce y detallista, mi amor fuerte, decidido y protector. Me escuchas, me hablas, me haces reír y me llenas de cariño. Te preocupas por mi felicidad, crees en mí y en mis sueños, me llenas de atenciones cada día. Eres todo lo que necesitaba, lo que merecía, mejor dicho, y ya lo había olvidado. Soy fiel a la creencia de que una persona puede ser feliz sola, pero tú me sumas y me completas. Mi sueño... a pesar de que la vida tiene altibajos, gracias a ti vivo mi vida con una sonrisa cada día. Cuando me sumerjo en nuestro abrazo, nada importa porque nos tenemos el uno al otro. En ese instante me siento completa y muy feliz" apunta.