Jessica Bueno se declara públicamente a Luitingo: 'Sí, estoy enamorada'

Jessica Bueno ha hablado como nunca antes y ha confesado lo que siente por Luitingo. La modelo, a pesar de no haberse hecho con el ansiado maletín de Gran Hermano VIP 8, se ha convertido en una de las claras protagonistas de esta edición. Hasta ahora, ha estado evitando hablar de la relación que mantiene con el que ha sido su gran apoyo durante el reality, limitándose a decir que era "una persona muy especial para ella". Sin embargo, todo ha cambiado.

"Sí, estoy enamorada de Luis", ha confesado Jessica Bueno en directo a Beatriz Archidona, durante su entrevista en De viernes, mostrando la emoción que le despierta esta nueva etapa de su vida. Apenas dos semanas desde que salieron de la casa más famosa de la televisión, la pareja ha confirmado ya lo que muchos seguidores del programa estaban esperando: su historia de amor es de verdad y están juntos.

"Yo he intentado frenar algo que ha sido inevitable", ha dicho la modelo, sin poder evitar lo feliz que está y, a la vez, relajada al poder mostrar los sentimientos que tiene hacia el artista. Asimismo, delante de miles de personas y en riguroso directo, el artista no ha dudado en coger a su novia y darle un beso, confirmando que se encuentran en uno de los mejores momentos de su relación.

La pareja ya tiene puesta la mirada en el futuro y ha sido el propio Luitingo el que ha confirmado que está dispuesto a trasladar su vida a donde sea, con el fin de poder pasar el mayor tiempo posible con la mujer de su vida, y es por ello que ha tomado la decisión de mudarse a Bilbao: "Sin pensarlo. Me voy a Bilbao, a Francia y donde haga falta", ha dicho el músico sin soltar de la mano a Jessica Bueno.

Cabe recordar que ambos han estado disfrutando de estas fechas tan señaladas en su tierra natal, Sevilla, rodeados de sus seres queridos. Estos días han sido incontables las muestras de cariño que han compartido con sus seguidores: "Gracias por sacar lo mejor de mí. Dudo muchísimo que el mundo no te admire. Te quiero y te querré", escribía el cantante en su perfil público.

De igual modo, Jessica Bueno no quiso perder la oportunidad de sincerarse, mostrando que se ha dado la oportunidad de abrirle su corazón a Luitingo, a pesar de los miedos que tenía al principio: "Entonces llega alguien que sí, que sí arriesga, que sí encaja y que sí te hace sentir valiosa. Alguien que no anda con pretextos, que no se cansa de amarte y que vive cada día demostrándote que eres la oportunidad más bonita que el destino ha puesto en su camino", confesaba.

"Es comprensión, respeto, cariño, detalles, miradas, caricias, cosquillas, palabras, hablar, escuchar, querer, apoyar, ser amigos, compañerismo, el estar, el volar, mariposas y sentir todo el zoológico posible en sus tripas. Sentir que cuando estás con esa persona el corazón se te quiere salir del pecho", ha continuado, contándole a sus seguidores qué significa para ella la palabra amor.