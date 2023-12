Jessica Bueno y Luitingo: así están siendo sus primeros días juntos tras la final de 'GH VIP'

Jessica Bueno y Luitingo se han convertido en los protagonistas de la última edición de Gran Hermano VIP. Este jueves tuvo lugar el desenlace del programa, en la cual el músico quedó finalista junto a Naomi Asensi, quien se llevó finalmente el ansiado maletín. La amistad que se fraguó dentro de la casa entre la modelo y Luitingo ha sido una de las historias más comentadas por los seguidores del reality. Ahora que ambos están fuera del programa, han comenzado a vivir sus primeros días sin tener la preocupación de estar rodeados por las cámaras. Uno de sus primeros pasos juntos ha sido poner rumbo a su tierra, Andalucía, para disfrutar de estas fechas tan señaladas con sus familiares.

“Andalucía y la familia nos espera. La banda sonora de mi Luitingo, por supuesto”, escribía Jessica Bueno en su perfil público junto a un vídeo. La modelo ha compartido quince segundos en los que se puede apreciar a ella en un coche junto al que ha sido su gran apoyo estos meses, cantando una canción del músico y dedicándose gestos bonitos. No van solos, ya que están acompañados de Jose Antonio Avilés, que es el que lleva los mandos del vehículo. Además, en otro pequeño clip, se puede ver cómo Jessica se mueve de su asiento para abrazar al exconcursante. Por el momento, se desconoce si pretenden pasar algunos días juntos o simplemente son compañeros de horas de viaje. Es importante mencionar que Luitingo le confesó a Marta Flich lo que sentía por la expareja de Kiko Rivera: “Yo estoy enamorado hasta las trancas, tengo unos sentimientos muy reales. Me hace mucho bien, muy feliz. No tengas miedo, voy a luchar lo que haga falta, te voy a entender, voy a tener paciencia y si te puedo tener en mi vida mucho mejor”, declaraba.

De vuelta a la normalidad, Luitingo ha querido compartir con todos sus seguidores unas bonitas palabras: “¡Gente mía! Perdonadme de corazón, que no tengo tiempo ni para peinarme. Desde que salí no he pisado mi casa, hemos estado con cositas del reality, y no tengo tiempo para nada, de verdad… Tengo las fotos preparadas para una buena publicación, que seguro que os encantará. El apoyo, el trato recibido, las campañas, no sé ni qué decir, no soy consciente de nada todavía”, ha comenzado diciendo el artista, aún abrumado por todo lo que ha vivido estos últimos meses.

No obstante, lo que verdaderamente ha llamado la atención han sido sus palabras a la que se ha convertido en su gran amiga: “Respecto a la Jessi, deciros que la vida tira a la tierra muy de vez en cuando personas con un ser especial y únicas. Y he tenido la suerte de encontrarme con este tipo de ser. Estamos pasando unos días muy ajetreados, pero tratando de reír juntos como siempre, felices como niños de quince años, y cuidándonos como si fuésemos de cristal. Os queremos muchísimo”, terminaba diciendo Luitingo, mostrando cómo están siendo estos días junto a la joven. Cabe recordar que, cuando Jessica entró al programa, mantenía una relación con Pablo Marqués. Sin embargo, hace una semana, ambos decidieron continuar sus caminos por separado.

Loading the player...

