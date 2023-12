El enigmático mensaje de Pablo Marqués ¿dirigido a Jessica Bueno? una semana después de anunciar su ruptura

Pablo Marqués continúa procesando su ruptura con Jessica Bueno. El modelo, a los pocos días de la salida de la que ha sido su pareja durante casi un año, confirmó a través de un comunicado que emitió en su perfil público, que había tomado la decisión de poner fin a su relación. Durante estos días, el empresario se ha mantenido alejado de la polémica y ha optado por pasar unos días de desconexión. Sin embargo, el mensaje de su última publicación ha sembrado la duda entre sus seguidores, los cuales no han tardado en asegurar que son unas palabras hacia la modelo, cosa que por supuesto, él no ha confirmado. ¿A quién irán dirigidas?

“Mientras algunos intentan darse a sí mismos la apariencia de una cualidad que no tienen y se aturden con escasos fuegos de bengala, recuerdo lo que dijo Picasso, ‘el arte lava nuestra alma del polvo de la vida cotidiana. Sin el artista, estaríamos en un lío infernal. Es el artista quien, a golpe de pincel, convierte nuestros sueños en realidad y nos hace querer superarnos”, ha escrito junto a una fotografía en la que aparece muy sonriente. Tras él se puede observar una obra de arte, en la que aparece representada de forma abstracta un corazón sobre líneas de diferentes colores. “¡Muchas gracias!”, ha terminado diciendo el modelo. Al poco tiempo de haber sido publicada, la instantánea se ha llenado de mensajes de cariño y apoyo hacia él, para afrontar estos momentos tan delicados. Del mismo modo, han sido muchas las personas que han hecho alusión mencionando a Jessica Bueno.

Durante las primeras semanas que estuvo Jessica Bueno dentro del programa, Pablo Marqués se convirtió en su defensor fuera de la Casa de Gran Hermano VIP 8. Sin embargo, con el transcurso del reality, debido al acercamiento que la modelo protagonizó con Luitingo, la postura del empresario cambió por completo. Fue el pasado 8 de diciembre, cuando Pablo decidió compartir un mensaje, dónde confirmaba la ruptura: “Después de una semana de desconexión completa vamos a poner los puntos sobre las íes. Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y además no quería. Ahora sí quiero. Cuando salió J ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella”, comenzaba diciendo el modelo sobre la decisión que había tomado.

Estas palabras no fueron del agrado de Jessica Bueno, quien decidió romper su silencio y compartir con todos sus seguidores su opinión: "Me veo en la obligación de dar explicaciones sobre algo que no quería por respetar la intimidad de Pablo y la mía, pero no voy a seguir permitiendo que se falte a mi persona, palabra y verdad", escribía en un primer instante. "Al día siguiente de salir de la casa de Guadalix expresé a P [Pablo] mi confusión y caos mental. Le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos”, aseguraba Bueno. "Nos vimos en persona porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta. Nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo. Por eso nunca me atreví a dar ningún tipo de información cuando se me ha preguntado en plató", terminó zanjando este tema que tanto le ha perseguido desde su salida del concurso.