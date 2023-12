Pablo Marqués anuncia su ruptura definitiva con Jessica Bueno: 'No más mentiras'

Pablo Marqués (43) y Jessica Bueno (33) ya no son pareja. Así lo ha anunciado el propio empresario a través de su perfil público, donde ha compartido una reflexión sobre lo que está viviendo estos días: "Después de una semana de desconexión completa vamos a poner los puntos sobre las íes". En medio de los rumores de crisis, ha dado un paso al frente y ha roto su silencio para zanjar la polémica, porque tal y como él mismo ha confesado, está cansado de escuchar mentiras sobre su relación y muy dolido con la forma de actuar de la exconcursante de Gran Hermano Vip: "Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y además no quería. Ahora sí quiero".

Ya desde casa, Jessica Bueno hace balance de su paso por ‘GH VIP' pero, ¿qué ocurre con su relación con Pablo Marqués?

Pablo Marqués ha estallado con la que ha sido su pareja desde el pasado mes de marzo y ha decidido contar su verdad y explicar que fue él quien finalizó la relación: "Cuando salió J ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella". El empresario ha querido dejar claro en este mensaje que durante el concurso de la que fuera su novia, él ha sido 'totalmente respetuoso, firme y leal': "A partir de ahora puedo hacer lo que me apetezca con mi vida".

La significativa reflexión de Pablo Marqués mientras que su novia, Jessica Bueno, se aproxima a Luitingo en 'GH VIP'

En todo momento se ha mostrado muy molesto con Jessica Bueno y sus comportamientos: "El domingo por la tarde vi a J en persona antes de su debate nocturno para decir cómo me había sentido. (Otra mentira) Ya os podéis imaginar. Me cansan las mentiras y los ocultamientos". Pablo ha sido muy tajante en sus declaraciones y antes de concluir su comunicado ha pedido respeto por su intimidad: "Solo pido que me dejan hacer mi vida, ya que no quiero saber nada de la televisión ni de esos dos meses y medio del pasado. Por favor respetarme. Mi vida está mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar".

Jessica Bueno se pronuncia sobre Kiko Rivera e Irene Rosales y les dedica unas cariñosas palabras

Tras el revuelo generado la modelo sevillana no se ha pronunciado sobre este tema, a través de un mensaje en su perfil público después de compartir enigmático mensaje: "Este año se llama: cosas que nunca creí que me pasarían". Jessica Bueno ha sido una de las concursantes de Gran Hermano VIP 8 que más ha dado que hablar en esta edición porque ha protagonizado momentos de lo más polémicos junto a Luitingo. E incluso, el cantante llegó a confesar que había tenido sentimientos por la sevillana.

Jessica Bueno, tras ser expulsada de 'GH Vip 8' a las puertas de la final, se despide de Luitingo

Su historia de amor con Pablo

Al separarse a finales del año pasado de Jota Peleteiro, con quien tiene dos hijos en común, Jessica no tenía ganas de volver a enamorarse. Pero, meses después, Pablo Marqués apareció en el camino de la andaluza para darle un cambio a su vida. Al principio, ambos llevaron la relación en la más absoluta discreción y, poco a poco, empezaron a compartir con sus seguidores lo que hacían juntos. Jessica Bueno desveló a todos sus compañeros de la casa que, al principio, Pablo comenzó dándole likes a las fotos que ella compartía en sus redes sociales. Tanto le entró la curiosidad, que se metió en su perfil para ver quién era el empresario que se había fijado en ella y saber un poco más acerca de él. A partir de ahí, la modelo empezó a hacer lo mismo, a interactuar con las publicaciones de Marqués. Se enviaron un mensaje y este fue el inicio de todo. Además, Pablo le hizo una romántica promesa: le iba a pintar un cuadro. Desde entonces, la pareja ya llevaba medio año de relación cuando Jessica decidió entrar en el concurso de Mediaset. El tiempo dirá si su relación sigue o no.

Jessica Bueno, tras ser expulsada de 'GH Vip 8' a las puertas de la final, se despide de Luitingo

Loading the player...

Las imágenes más románticas de Jessica Bueno y Pablo Marqués