La significativa reflexión de Pablo Marqués mientras que su novia, Jessica Bueno, se aproxima a Luitingo en 'GH VIP'

Pablo Marqués está viviendo la experiencia de Gran Hermano VIP 8 de Jessica Bueno como cualquier otro espectador. En los últimos días, el empresario ha tenido que ver a través de la pequeña pantalla cómo la complicidad y confianza de su chica y Luitingo va creciendo poco a poco. Una situación un tanto delicada en la que el emprendedor está encontrando refugio en el arte, una de sus grandes pasiones. “Llevo toda la mañana pintando y creando obras nuevas. He tenido sentimientos de liberación y he podido hacer cuadros especiales. Me quedo con este momento muy contento”.

De la misma manera, el modelo ha explicado que, ante la ausencia de la influencer, está pasando más tiempo con sus familiares y seres queridos. “Como buen domingo nos reunimos todos a comer y darle cariño a mis padres. Muy agradecido con poder sentir estos momentos”.

Hay que recordar que la repesca del cantante andaluz ha puesto patas arriba la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid). Después de ser expulsado por primera vez, el artista confesó que había empezado a sentir mariposas en el estómago por Jessica Bueno. “Tenemos una conexión muy guay, me gusta estar con ella”. Ahora que ha vuelto al reality show, además de intentar llevarse el premio, quiere pasar el máximo tiempo posible junto a la maniquí.

Cuando la modelo se enteró de esta noticia decidió que el mejor remedio era poner tierra de por medio para que el intérprete no confundiese sus intenciones. “Siento que no debo ser su amiga, no que no quiera. Eso es lo que me da más pena”. Sin embargo, durante una fiesta nocturna, la que fuese concursante de Supervivientes 2011 reculó y retomó el contacto con Luitingo. “Estoy muy contenta de tenerte otra vez aquí. Te quiero mucho. Voy hacer lo que me apetezca y que digan lo que quieran”.

Esto no significa que Jessica haya olvidado a su novio, al que le ha dedicado preciosas palabras en muchas ocasiones, puesto que piensa que una persona que llegó a su vida para darle luz tras su complicado proceso de divorcio con Jota Peleteiro. “Ha tenido mucha paciencia conmigo, me ha hablado mucho tiempo como un amigo, es súper importante tener a alguien que conecte contigo y que respete tus tiempos”, relataba sobre el inicio de su noviazgo.

Pablo, por su parte, le envió una romántica carta para darle ánimos. “Me encanta verte vivir cosas buenas. Que sigas brillando así de bien y yo lo siga viendo dándote la libertad y el espacio que te mereces”. Además, también se armó de valor para ir a las afueras del plató con un altavoz.

Sin embargo, otros participantes, como Pilar Llori que tuvo un breve romance con Luitingo, consideran que la actitud de Jessica no es la más adecuada y que este acercamiento podría molestar a Pablo. Por el momento, el futuro de esta pareja está totalmente en el aire y habrá que esperar a su reencuentro para ver si siguen juntos o deciden tomar caminos separados.