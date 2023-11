Jessica Bueno retoma su buena relación con Luitingo en 'GH VIP': ‘Que digan lo que quieran’

La repesca ha provocado un gran alboroto entre los participantes de Gran Hermano VIP 8. Los elegidos para volverse a unir al grupo han sido Albert Infante, Pilar Llori y Luitingo. El regreso del cantante es el que más expectación ha causado, puesto que cuando fue expulsado la primera vez explicó que dentro de la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) había empezado a sentir mariposas en el estómago por Jessica Bueno. “Es una conexión muy guay, me gusta estar con ella”.

La modelo se ha enterado de esta noticia por Pilar Llori, que también tuvo un breve idilio con el artista andaluz. “Estás totalmente cegada porque él tiene sentimientos por ti”. En un principio, la maniquí no sabía bien cómo afrontar la situación y decidió que el mejor remedio era poner tierra de por medio para que Luitingo no confundiese sus intenciones, puesto que ella tiene pareja fuera del reality show. “Siento que no debo ser su amiga, no que no quiera. Eso es lo que me da más pena”.

Unas palabras que han roto el corazón de Luitingo, que no ha podido evitar derrumbarse y derramar algunas lágrimas. “Siento mucha impotencia porque creo que es una injusticia no poder expresarme”, le ha declarado a Zeus Montiel. Sin embargo, durante la fiesta nocturna que han celebrado, la que fuese concursante de Supervivientes ha reculado y ha retomado el contacto con Luitingo. “Estoy muy contenta de tenerte otra vez aquí. Te quiero mucho, voy hacer lo que me apetezca y que digan lo que quieran”. Tras esta confesión, Jessica y Luitingo han pasado el resto de la velada entre risas y confidencias.

Una situación que no le ha hecho demasiada gracia a Pilar Llori, que ha intentado buscar consuelo en otras concursantes como Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Naomi Asensi. “No lo puedo soportar, pero nadie me va a apagar. Quiero brillar sola sin lastres”.

La reflexión de Pablo Marqués

Pablo Marqués está viviendo la experiencia de su chica como cualquier otro espectador. Aunque la unión de Jessica y Luitingo parece ser de lo más sólida, todo apunta a que el artista confía ciegamente en la modelo, tal y como refleja la última reflexión que ha hecho en sus perfiles públicos. “Para aquellos que intentáis desestabilizar mi paz interior, simplemente quería deciros que tenéis el tema perdido. Dejad de preocuparos por temas superficiales y realmente valorar lo importante. A mí no me van a hacer cambiar la confianza tan grande que tengo”.

