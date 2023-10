Luitingo rompe con su novia en el directo de 'Gran Hermano VIP' para poder acercarse a Pilar Llori

Los concursantes de Gran Hermano VIP llevan casi tres semanas en la Casa de Guadalix de la Sierra (Madrid). Un tiempo que ha hecho que entre ellos afloren todo tipo de sentimientos: algunos de ellos malos, desencadenando los primeros enfrentamientos, y otras muy bonitos, como el amor. En este último grupo se encuentra el cantante Luitingo (33), que cada día está más cerca de Pilar Llori (23) a la que ha empezado a ver como algo más que una simple amiga.

Sin embargo, el artista no se atreve a dar un paso más en su relación con la influencer porque fuera del reality show tiene novia. Una chica llamada Carmen a la que ha mandado un mensaje con el que ha puesto punto final a su idilio. Así se lo ha confesado al ‘Super’ entre lágrimas en la última gala. “Si hay alguna posibilidad de poder quedarme yo tranquilo conmigo mismo y de explicar las cosas, decirle que dejo la relación”.

El que fuese concursante de Got Talent ha aprovechado la ocasión para abrir su corazón y dedicarle unas bonitas palabras a la modelo, con la que ha tenido un auténtico flechazo. “No sabía que me iba a encontrar a una persona como Pilar aquí y que iba a ser tan intenso, me siento bien y me gusta hablar con ella”. Eso sí, ha dejado claro que no es un hombre infiel y no ha cruzado ningún límite. “Nunca ha habido besos ni otro tipo de cosas. En la vida faltaría el respeto o haría daño a nadie".

De la misma manera, ha pedido perdón a su familia y a los padres de Carmen por si algunos de sus actos les han podido decepcionar. “No quiero que se enfaden o piensen mal de mí. Llevamos una relación muy corta, pero eso no quita que sean gente de categoría. No ha habido problemas entre nosotros”. El presentador, Ion Aramendi, al ver a Luitingo tan agobiado le ha ofrecido un valioso consejo desde el plató. “Te entiendo perfectamente, te estás enfrentando a una experiencia que te cambia la vida y la percepción de las cosas y no lo puedes controlar. Vuelve a la casa y sigue siendo tú mismo”.

Así es la situación de Pilar Llori

Pilar, por su parte, también tiene pareja fuera de la casa, Miguel. Un joven con el que lleva saliendo varios años. En cambio no puede negar que está empezando a “sentir mariposas en el estómago" por Luitingo. Solo el tiempo dirá si se atreven a dejar el pasado atrás y salir de Gran Hermano VIP dados de la mano.

