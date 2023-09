Albert Infante, así es el concursante de Gran Hermano VIP que siempre quiso ser artista El bailaor flamenco aprendió el compás de su abuela y ha participado en Got Talent

Su salto a la fama fue en un escenario. Albert Infante es uno de los concursantes que estos días se enfrenta a los retos de la convivencia en Gran Hermano VIP. Junto a sus compañeros trata de alcanzar el premio final: un jugoso cheque de 100.000 euros que sin embargo puede verse reducido por las tentaciones que les pone la organización. Infante es uno de los aspirantes que más arte demuestra en la casa de Guadalix, aunque ha tenido ya algún que otro rifirrafe especialmente con Luca, con quien se enzarzó en una discusión. “A mí no me hables así” le espetó Albert a Luca, después de que este le mandara callar a gritos.

¿Quién es el defensor de Karina en Gran Hermano VIP?

Natural de Mataró (Barcelona), no encaminó inicialmente sus pasos profesionales hacia el arte pues tiene estudios de Arqueología. Infante, de 23 años, fue uno de los participantes en Got Talent, concurso en el que demostró que su pasión es cantar y bailar. No era este el primer espacio en el que participaba pues ya estuvo en Cámbiame, otro de los programas de Mediaset que hacía transformaciones en el estilismo de sus participantes. Reconoce Albert que desde que era pequeño se sintió atraído por el “artisteo”.

Fue su abuela la que le enseñó el compás y el ritmo que muestra ahora en sus actuaciones, una pasión por el flamenco que le valió en 2020 el pase dorado en Got Talent aunque su número fue un tanto peculiar. Fue Santi Millán quien, atraído por su personalidad y naturalidad, le dio al botón mandándole directamente a la final. No solo en televisión, Albert demuestra también su amor por el flamenco en sus redes sociales, donde acumula más de 14.000 seguidores y se hace llamar “la infanta gitana”.

En las semanas que lleva en la casa de Gran Hermano ha demostrado una importante afinidad con Carmen Alcayde y se ha revelado como uno de los aspirantes más divertidos de la edición, dejando numerosos momentos cómicos. Su encontronazo con Luca tuvo su origen en unas palabras del influencer sobre otra de las compañeras, Laura Bozzo, a quien criticó a sus espaldas. Parecía cuestión de tiempo que Albert y Luca se enzarzaran pues al bailaor no le gusta el comportamiento del influencer, como ha dejado claro en alguna ocasión.