¿Quién es el defensor de Karina en Gran Hermano VIP?

La cantante Karina, de 76 años, ha conquistado a la audiencia de Gran Hermano VIP y, a pesar de sentir cierta limitación por su edad, tiene muchas ganas de seguir en el concurso. "Mentalmente yo estoy bien, estoy contenta. Lógicamente tengo mi edad, las piernas se me hinchan un poquito, estoy limitadita porque yo en casa tengo mi ayuda, aquí también tengo una ayuda increíble de todos mis compañero", dijo el pasado domingo a Ion Aramendi en El debate. "Sé que soy mayor, yo no puedo competir con una persona de 30 años, es imposible, pero yo también quiero que la gente mayor tenga ánimos, que no nos vengamos abajo y que no nos encerremos en casa, que salgamos a la calle", añadió. Este discurso provocó los aplausos de todo el plató y emocionó especialmente a su exmarido, el actor Carlos Manuel Díaz, que se ha convertido en el mejor defensor de la artista.

Tras separarse de su primer marido, el músico Tony Luz, compositor de éxitos como El baúl de los recuerdos o En un mundo nuevo, Karina conoció a Carlos gracias al teatro. Se enamoraron y se casaron en 1981 en una ceremonia civil. El momento más feliz de su matrimonio fue el nacimiento de su hija Azahara. En 1987 pusieron punto y final a su historia de amor, pero no a su amistad. Ambos mantienen una gran relación y comparten buenos momentos en familia, desde un domingo con su hija y sus nietos, hasta una divertida noche en el Benidorm Fest.

El motivo por el que Karina ha entrado en Gran Hermano VIP es recaudar todo el dinero posible para el tratamiento y cuidados que necesita una de sus nietas, la niña de dos años de su hija Azahara que sufre una enfermedad rara y grave. "Nuestra nietecita Ana, la mediana, tiene una de esas enfermedades que se llaman raras porque no se conoce ni el origen ni la cura. La glucosa no le funciona y afortunadamente está en tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz", contó Carlos en el plató del programa. "Es una niña como las demás, maravillosa, preciosa, vital...", añadió el actor con una gran sonrisa.

Carlos Manuel Díaz nació en Granada y estudió Arte Dramático en El Instituto del Teatro de Barcelona, donde comienzó su carrera profesional a los 20 años. Su primer trabajo profesional fue como poeta, recitando a García Lorca y Miguel Hernández, en gira internacional por Italia con la Compañía de Ballet Clásico Español de José de la Vega. A finales de los 70 se trasladó a Madrid, donde fija su residencia y continúa su formación actoral.

El exmarido de Karina ha participado en muchas series de la televisión en España. Muchos le recordaran por su papel de Miguel en La que se avecina, un editor responsable del éxito editorial de La Cuqui, papel interpretado por Eva Isanta, o como Manuel Echegaray en Yo soy Bea. A su vez ha participado en otras ficciones como Víctor Ros, Sin tetas no hay paraíso, Tierra de lobos, El comisario y El Caso. En cine ha trabajado en Libertarias, Vicente Aranda; El concursante, Rodrigo Cortés; El hombre de las mariposas, de Maxi Valero, y La voz dormida, de Benito Zambrano. También tiene un amplio currículum sobre las tablas con obras como Mariana Pineda, Yerma o El Público, de Federico García Lorca.