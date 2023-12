El mensaje de Luitingo a Jessica Bueno desde 'GH VIP' tras enterarse de su ruptura con Pablo Marqués

Jessica Bueno ha recibido un mensaje de Luitingo, después de que este haya conocido su ruptura con Pablo Marqués. El cantante se convirtió en el último salvado por la audiencia y en uno de los finalistas de la octava edición de Gran Hermano Vip. A pesar de continuar aislado en la casa de Guadalix de la Sierra, según ha podido confirmar el programa Fiesta de Telecinco, Luitingo se habría enterado de la noticia, ya que varias personas han acudido a las inmediaciones de la casa y han transmitido la información de la ruptura con megáfonos.

"Daría todo porque estuvieras aquí. Te lo prometo. Con que me dieras un apretón de manos y un abrazo fuerte, me quedaría aquí en esta casa hasta mayo de 2041 si hace falta. Te he dicho muchas cosas mirándote a la cara y a los ojos, aunque tu mirada me intimida", han sido las palabras que comentaba Luitingo sobre Jessica Bueno, que se han podido ver en el canal 24 horas del programa y de las cuales se han hecho eco todos los medios de comunicación.

A pesar de todo, todavía no se han emitido las imágenes ya que se prevé que se puedan ver este domingo en El Debate de GH VIP 8 conducido por Ion Aramendi. Sin embargo, lo que sí está claro es que estos días están siendo duros para el concursante que echa mucho de menos a su compañera de reality. Desde que Jessica abandonó la casa, Luitingo no se ha quitado el collar dorado que esta le regaló con forma de corazón en su último día.

Las palabras de Jessica Bueno a Luitingo

Jessica Bueno se ha convertido en la defensora de Luitingo para que este se haga con el deseado premio de esta edición. Tras la expulsión de Pilar Llori, el cantante se convirtió en finalista y la modelo tuvo que hacer un alegato para conseguir que su gran amigo sea el ganador: "¡Luis, que eres finalista, te lo mereces, enhorabuena! Todo está muy bien, te apoyamos, te queremos mucho. Me siento muy orgullosa de ti porque creo que la gente puede estar conociendo quién eres de verdad. Sigue así, ahí estás tú, piensa en ti. Sé que me quieres mucho, que te sientes muy agradecido, pero céntrate en ti", expresó con una gran sonrisa dibujada en su cara.

Durante toda la gala, Jessica Bueno optó por mantenerse al margen de la ruptura que había vivido los días previos con Pablo Marqués, la persona que había sido su pareja durante nueve meses: "En el debate ya lo comenté, prefiero no hablar de él. Lo siento, pero es que... no voy a hablar de él porque no ha sido concursante de GH VIP. Es verdad que yo le he mencionado en la casa… Por respeto a él no voy a hablar. Os entiendo y sé que habéis visto esa cercanía con Luis. Pero mi concurso no solo se ha basado en eso, se ha basado en mucho más. Entonces me gustaría que se dejase de lado todo ese tema que os encanta, pero... Esas cosas se van viendo a lo largo del día a día. Ya lo iréis viendo", confesó la modelo, ante las cámaras, evitando así hablar de la separación.