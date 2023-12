Jessica Bueno desvela en qué punto está su relación con Pablo Marqués, tras salir de la casa de GH VIP

Jessica Bueno ha estado en el plató del debate de 'Gran Hermano VIP' con Ion Aramendi por primera vez tras haber sido expulsada en la pasada gala y donde ha abordado todos los temas que se han generado durante su concurso. La relación "especial" que Jessica ha mantenido con el cantante Luitingo dentro de la casa de Guadalix, ha generado la duda de cómo se lo ha tomado la actual pareja de la modelo, Pablo Marqués. La madre del hijo mayor de Kiko Rivera ha respondido a todas las preguntas acerca de cómo está en este momento la relación que dejó antes de entrar en el concurso.

Jessica ha explicado que ha hablado de Pablo mientras ha estado en el concurso pero ahora "he estado centrada en mis hijos. No quiero que el enfoque sea si estoy con uno, si estoy enamorada de otro, solo que os fijéis como soy". Y ha añadido que: "Si hemos hablado, pero acabo de salir, yo vivo en Bilbao, él vive en Madrid", confesando que no le ha dado tiempo a verse en persona.

Fotos juntos en redes, borradas

La ex de Kiko Rivera ha aclarado el motivo por el que Pablo ha borrado las fotos de ambos juntos en sus redes: "Él ha subido unas fotos mientras he estado en la casa por apoyarme y ahora he salido y no hay necesidad de que eso esté ahí"; aclarando las dudas sobre si Pablo había borrado sus fotos por despecho al escuchar, al igual que todos los seguidores del programa como Luitingo declaraba que "había empezado a sentir mariposas en el estómago por Jessica Bueno. Es una conexión muy guay, me gusta estar con ella”.

Su historia de amor con Pablo

Al separarse a finales del año pasado de Jota Peleteiro, con quien tiene dos hijos en común, Jessica no tenía ganas de volver a enamorarse. Pero, meses después, Pablo Marqués apareció en el camino de la andaluza para darle un cambio a su vida. Al principio, ambos llevaron la relación en la más absoluta discreción y, poco a poco, empezaron a compartir con sus seguidores lo que hacían juntos.

Jessica Bueno ha desvelado a todos sus compañeros de la casa que, al principio, Pablo comenzó dándole likes a las fotos que ella compartía en sus redes sociales. Tanto le entró la curiosidad, que se metió en su perfil para ver quién era el empresario que se había fijado en ella y saber un poco más acerca de él. A partir de ahí, la modelo empezó a hacer lo mismo, a interactuar con las publicaciones de Marqués. Se enviaron un mensaje y este fue el inicio de todo. Además, Pablo le hizo una romántica promesa: le iba a pintar un cuadro. Desde entonces, la pareja ya llevaba medio año de relación cuando Jessica decidió entrar en el concurso de Mediaset. El tiempo dirá si su relación sigue o no.