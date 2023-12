La reflexión de Jessica Bueno un día después de confirmarse su ruptura con Pablo Marqués, ¿a quién va dirigida?

La ruptura poco amistosa de Jessica Bueno y Pablo Marqués tras nueve meses de relación parece abocada a seguir en el punto de mira, ya que los dos protagonistas no han dicho todavía la última palabra sobre el terremoto de acontecimientos que desencadenó en su separación definitiva. Lo último llegaba en forma de reflexión por parte de la maniquí andaluza, quien se desahogaba con un bonito mensaje que compartía para todos sus seguidores.

"Sí, claro que puedes. Puedes porque tus intenciones son buenas. Puedes porque aprendiste a reconstruirte. Puedes porque te creas oportunidades. Puedes porque intentas hacer las cosas bien. Puedes porque sabes sacar lo mejor de ti. Puedes, pudiste y podrás. Te lo has demostrado muchas veces. Sigue confiando en ti", plasmaba la modelo sevillana en su perfil público, sin especificar a quién iba dirigido.

Todo parece indicar que el significativo texto, obra del escritor y poeta catalán Cristian Llorens, se lo dice Jessica a sí misma a modo de autoconfianza tras los recelos de su ex durante su paso por Gran Hermano VIP. De esta forma, quiere dejar claro que no actuó con deslealtad mientras estaba en la casa de Guadalix de la Sierra, al mismo tiempo son muchos los que se preguntan qué hay realmente entre ella y el también concursante Luitingo.

De hecho, el cantante de Triana ya se habría enterado que su gran amiga y Pablo Marqués han roto pese a estar aislado dentro del reality, según contaban hoy en el programa Fiesta. En este sentido, aseguran que un grupo de personas se habría acercado con megáfonos a las inmediaciones del recinto ubicado en la localidad madrileña y, una vez allí, gritaron al participante para darle la noticia.

Mientras tanto, el empresario madrileño hace vida normal y este fin de semana lo veíamos visitando el Museo Reina Sofía de la capital, asegurando al respecto que "no he podido tener mejor día" mientras se inmortalizaba junto al Guernica de Picasso. Fue precisamente él quien anunciaba el pasado jueves el adiós a su romance con Jessica Bueno, en un tono de evidente enfado por cómo se había desarrollado todo.

"Hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación (...) A partir de ahora puedo hacer lo que me apetezca (...) Me cansan las mentiras y los ocultamientos. Ya que no quiero saber nada de la televisión ni de esos dos meses y medio del pasado. Por favor, respetarme. Mi vida está mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar", expresó de forma tajante.

La contundente respuesta de la aludida no tardó en llegar, afirmando que no iba a "seguir permitiendo que se falte a mi persona, palabra y verdad". Según explicó, "le expresé a Pablo mi confusión y caos mental" y "le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos". Por último, tras asegurar que no ha habido terceras personas, la cosa entre ambos quedó en punto muerto. A partir de ahí, su historia de amor tocaba a su fin.

