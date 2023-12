La tajante respuesta de Jessica Bueno a Pablo Marqués tras anunciar su ruptura: 'No hay terceras personas'

Loading the player...

Pablo Marqués ha anunciado su ruptura con Jessica Bueno a través de un comunicado que ha emitido en su perfil público en el que asegura estar 'muy cansado y dolido' con la concursante de Gran Hermano VIP, y desvela que fue él quien finalizó la relación: "Cuando salió J ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella". Unas declaraciones que no han gustado a la modelo sevillana, ya que ha contestado al que fuera su pareja durante un año y medio, con unas duras declaraciones. En ellas, tajante, deja claro que el motivo de su separación sentimental no tiene nada que ver con terceras personas. ¡Dale al play y no te pierdas las palabras de Jessica Bueno!

