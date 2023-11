El misterioso mensaje de Pablo Marqués mientras sigue alejado Jessica Bueno: 'Los compromisos duran lo que una copa de vino'

¿Qué va a pasar entre Jessica Bueno y Pablo Marqués cuando se reencuentren? ¿Seguirán juntos y tan enamorados como siempre? ¿Pondrán punto final a su relación y tomarán caminos por separado? Estas y otras preguntas planean sobre el ambiente entre los muchos seguidores de la pareja, quienes actualmente no tienen nada claro el futuro que les espera a los dos protagonista de esta bonita historia de amor.

La últimas dudas surgen a raíz de un enigmático mensaje que ha compartido el empresario en su perfil público, donde expresa que "hoy las promesas se hacen con los dedos cruzados. Los compromisos duran lo que una copa de vino. Y los principios de diluyen mezclados con excusas poco creíbles que suavizan la conciencia", decía con estas palabras que, en un principio, se interpretaron como una posible ruptura con su chica.

"Llámalo ser fiel a uno mismo o egocentrismo envuelto con falta de resiliencia en general. Lo queremos todo, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada", añadía el ex de Lara Dibildos en una reflexión que no pasaba ni mucho menos desapercibida, todo ello mientras la modelo sevillana está a cumplir dos meses dentro de la casa de Gran Hermano VIP. Pese a lo dicho, Pablo volvía a pronunciarse este jueves por la tarde y lo hacía de forma muy diferente.

Dirigiéndose directamente a sus 'followers', el también ingeniero y pintor les decía que "para aquellos que intentáis desestabilizar mi paz interior, simplemente quería deciros que tenéis el tema perdido (...) Dejad de preocuparos por temas superficiales y realmente valorar lo importante. Y no os dejéis manipular por ciertas situaciones muy "básicas" (...) A mí no me van a hacer cambiar la confianza tan grande que tengo", señalaba con rotundidad aunque sin llegar a dar nombres.

En la actual edición del reality, se está hablando bastante de la conexión tan especial y la amistad que han entablado Jessica Bueno y el cantante Luitingo, este último ya expulsado por la audiencia. A partir de ahí, se especuló con que este supuesto flirteo entre ellos dos pasaría factura a la relación de la maniquí con su actual novio, aunque eso es algo que todavía está por ver y nadie sabe lo que realmente ocurrirá.

Lo que sí quedó plasmado hace unas semanas es la romántica carta que la miss le dedicó al hombre con el que sale desde el pasado invierno, cuando escribió en su blog del programa lo siguiente: "Es muy difícil no saber nada de ti, Pablo (...) Te echo de menos y, al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Gracias por ser y estar. Te quiero", le dijo con mucho sentimiento, aludiendo también a sus hijos Francisco, Jota y Alejandro.

