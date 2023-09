Jessica Bueno sorprende con una confesión sobre su relación con Pablo Marqués

La segunda gala de GH VIP ha estado repleta de anécdotas, novedades y divertidos instantes televisivos. Ha sido este jueves, cuando se cumple una semana desde que el formato de telerrealidad diera el pistoletazo de salida de su octava edición, cuando se ha producido la unificación de todos los concursantes, que hasta el momento habían estado divididos en dos grupos, la entrada del patinador olímpico Javier Fernández en calidad de participante oficial y Pedro García Aguado ha concluido su labor de infitrado. Pero en esta entrega también se ha emitido el fragmento de un vídeo en el que Jessica Bueno, que está radiante, desbordante de felicidad entre las paredes de su nuevo hogar en Guadalix de la Sierra y encantada con la excelente convivencia que está teniendo, habla de su relación sentimental con su novio, Pablo Marqués.

Una sorprendente e inesperada revelación

Pese a que en las últimas semanas se ha especulado mucho sobre si la pareja seguía unida y los rumores de ruptura sonaron con fuerza, el paso de la maniquí, de 33 años, por el reality ha confirmado que lo suyo va viento en popa. Pero eso no es todo, porque si hace unos días la sevillana se sinceraba sobre su pasado sentimental y hablaba de algunos de sus noviazgos más sonados, ahora lo ha hecho sobre su actual romance con el modelo, con quien empezó a salir hace medio año, escasos tres meses después de separarse de su exmarido, Jota Peleteiro. Por ese motivo, en ocasiones ha tenido dudas sobre si continuar caminando de su mano era acertado o si, por el contrario, se estaba precipitando al no dejar pasar demasiado tiempo entre una relación y otra. Así lo ha confesado durante una conversación muy personal que ha mantenido con Oriana Marzoli: "En diciembre me divorcié oficialmente", ha comenzado recordando.

"A Pablo lo conocí y nos vimos por primera vez en marzo, pero lo que pasa es que yo cuando lo veo digo 'es el hombre perfecto' y lo he intentado dejar un monton de veces", ha continuado diciendo, al tiempo que ha subrayado que el motivo por el que ha pensado en tomar esa decisión es para obligarse "a no estar con nadie, a no estar con él" y disfrutar de su soledad.

Halagos y devoción por Pablo Marqués

La exsuperviviente, que se encuentra "muy bien, contenta y sorprendida porque no pensé que iba a estar tan feliz de estar aquí con todos" y ha encontrado un gran apoyo en Luitingo y en sus compañeras, no ha dudado en mostrar su lado más personal y honesto y en abrirse en canal para hablar de su nuevo amor, con quien se deshace en halagos. Pese a ello, también ha reconocido estar "muy rayada" por la imagen que pueda ofrecer de él, algo que le preocupa y le limita a la hora de referirse a asuntos de su "intimidad". En la misma línea, ha admitido que le inquieta que a Marqués "le siente mal como yo me expreso o hablo de nosotros": "Es por mi lucha interna de fuera, que llevo años desvinculándome de mi vida sentimental y quiero que me conozcan por mí misma", ha subrayado.

Estas palabras sobre el empresario que le devolvió la ilusión tras su dolorosa ruptura con el exfutbolista y padre de dos de sus tres hijos llegan días después de que comentara que Marqués, que hoy en día es uno más en su familia, ha tenido "mucha paciencia" con ella: "Me ha hablado mucho tiempo como un amigo, es súper importante conectar con alguien y que respete tus tiempos", manifestó emocionada.

