Conoce a Javier Fernández, el campeón mundial de patinaje que es nuevo concursante de 'GH VIP'

La octava edición de GH VIP cumple este jueves su primera semana de vida, un día muy especial para todo el equipo y para los fieles espectadores del icónico formato de telerrealidad, que esta noche vivirán en directo las primeras nominaciones. Pero esta segunda gala también trae consigo una gran novedad: la entrada de Javier Fernández a la casa de Guadalix de la Sierra, que se suma al resto de habitantes en calidad de concursante oficial. Por primera vez en sus 32 años de vida, el patinador olímpico encara un reto televisivo de estas características, una competición que, tal y como ha apuntado, "si no es de las más difíciles, la más difícil", pues supone su debut en la vida en directo. Pero, aunque su nombre no había estado vinculado al panorama audiovisual hasta este momento, sí está estrechamente ligado con el deportivo, sector en el que puede presumir de ser una auténtica estrella. A continuación, repasamos algunos datos y curiosidades de su trayectoria, en la que ha encadenado incontables éxitos sobre el hielo y más allá de las pistas.

De raíces madrileñas y criado en Cuatro Vientos, imborrable sonrisa y arrolladora personalidad, Javier es, además del participante revelación de GH VIP 8, un campeón mundial y un reconocido exponente español en su disciplina, el patinaje sobre hielo, que pasó a luchar por serlo en el instante en que descubrió su vocación desde bien pequeño, a los 6 años, cuando empezó a patinar siguiendo los pasos de su hermana Laura. En su espectacular palmarés cuenta, entre otros méritos, con una medalla olímpica de bronce con la que se alzó en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 en la categoría individual masculina de patinaje artístico. A lo largo de su carrera, se ha coronado hasta en dos ocasiones como número uno del mundo y en siete como campeón de Europa.

Competitivo por naturaleza, empático, divertido, aventurero, generoso, cariñoso y buen compañero. Así le definen quienes le conocen y esa es la faceta que ha mostrado en sus múltiples apariciones públicas, en las que ha evidenciado que ser una leyenda del deporte no se logra únicamente poniendo la mira en la meta. El camino es fundamental y enriquecedor, algo que le entusiasma de este desafío, "un reto totalmente nuevo" para él que "es como si volviera a empezar a patinar", tal y como ha reconocido a Marta Flich, presentadora del espacio. "No soy persona de hacer realitys, pero esta vez algo me ha nacido por dentro para decir 'me animo'. Creo que va a ser una gran experiencia, un reto para mí mismo y creo que vamos a pasar un tiempo aquí dentro de la casa que va a ser inolvidable", ha admitido.

Javier, que en la actualidad está volcado en la formación de futuros campeones del patinaje a quienes entrena en Montreal, Canadá, tras su retirada de la alta competición a inicios de 2019, comenzó a saborear el éxito desde muy joven. Siendo adolescente, con tan solo 13 años, pasó a formar parte de la élite en el Centro de Tecnificación de Deportes de Invierno (CETDI) en Jaca, Huesca, una experiencia que precedió a su mudanza a Andorra. Fue allí donde, animado por el expatinador ruso Nikolai Morozov, participó por vez primera en unos Juegos Olímpicos en 2010, en los que quedó en 14ª posición. Después saltó el charco para trasladarse a Toronto sin prácticamente tener nociones de inglés y en 2018 llegó su medalla olímpica. Ese mismo año comunicó que colgaba los patines, justo antes de alzarse con su séptimo reconocimiento europeo en enero de 2019.

Ahora comienza una nueva y emocionante etapa vital, que llega tras cumplir otros sueños como publicar su propio libro Bailando el hielo: Una historia de superación para conquistar lo imposible, obra que lanzó en 2016 para ofrecer a sus admiradores su versión más personal y relatar su historia de sacrificio, esfuerzo y reinvención. Fue en aquel ejemplar en el que descubrió detalles y anécdotas sobre él como que sus amigos de siempre se refieren a él como 'El lagartija', pues desde pequeño siempre fue un joven revoltoso, o que creció en el seno de una familia trabajadora en la que su madre, Enriqueta, ejercía como cartera, y su padre, Antonio, como mecánico militar. De su familia llama la atención también uno de sus miembros, otra leyenda del deporte: Iker Casillas, que es su primo lejano y con quien tiene una estupenda relación en la que la admiración es mutua. Ambos tienen en Navalacruz, el pueblo de la familia, sus respectivos homenajes en forma de monolitos.

