Javier Fernández abandona 'GH VIP 8' y Gustavo y Álex Caniggia son expulsados de forma disciplinaria del reality

En una noche, la del miércoles 1 de noviembre, la casa más popular de Guadalix de la Sierra ha perdido tres integrantes. En tan solo unas horas, el patinador olímpico Javier Fernández ha abandonado de forma voluntaria el concurso y Álex Caniggia y Gustavo Guillermo han sido expulsados disciplinariamente por "incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano". A la previsible despedida del deportista, que llevaba días desanimado, se suma la inesperada eliminación de sus otros dos compañeros, una determinación que ha tomado la organización después de que ambos protagonizaran un enfrentamiento del que no se han emitido imágenes hasta este jueves, día 2.

Javier Fernández, un abandono previsible

La primera de estas bajas fue la de Javier. Algo más de un mes después de hacer su gran entrada al reality, un reto que afrontaba con entusiasmo y esperanza de encarar "una gran experiencia y un reto para mí mismo", el campeón mundial se rendía. "Creo que soy el más preparado de salir de la casa. Sé el sentimiento que tienen ellos de estar y creo que soy al que más le gustaría volver a casa; se me está haciendo más cuesta arriba de lo que pensaba", reconoció el pasado domingo durante su alegato para que la audiencia le expulsara, pues estaba nominado. Desafortunadamente para él, el público quiso salvarle, una noticia que recibió de boca de Lara Álvarez 48 horas más tarde: "Llevo casi una semana con un poco de ansiedad... No estoy contento, no me divierto, tengo mucho tiempo para pensar y dar vueltas a volver a casa, a hacer mi rutina", admitió entonces. Veinticuatro horas después, su determinación era firme y comunicaba emocionado su adiós habiendo aprendido a valorar los pequeños detalles del día a día, según subrayó.

"Gracias, os voy a echar de menos. Gracias a todo el equipo que está detrás", dijo con las lágrimas inundando sus ojos mientras se despedía de sus compañeros, con los que, en su mayoría, ha forjado un estrecho vínculo de amistad. "Este programa enseña muchos valores, muchas vivencias difíciles para que nos ayuden después en nuestro día a día, y una de ellas es poder juntarte con personas que no conoces y formar una pequeña familia", agregó mientras se fundía en un sentido abrazo con cada uno de ellos.

La inesperada y fulminante expulsión de Álex y Gustavo

Fue después de la despedida de Javier, que ya había expresado su deseo de salir de la casa, cuando se producía la expulsión fulminante de Gustavo, gran amigo de Javier, y Álex, uno de los concursantes favoritos de los espectadores. "Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión", se comunicó desde la cuenta del reality, que emplazó a la audiencia a no perderse la tradicional gala de Halloween del formato de este jueves. Una situación que, según parece, se desencadenó a raíz de los posicionamientos con los nominados que tuvieron lugar esa misma noche, cuando la tensión propiciada por el enfrentamiento de ambos vips era tal que traspasaba la pantalla. Con ellos, ya son cinco los participantes de la presente edición que han dejado el reality sin ser votados por el público: la primera fue Oriana con su controvertido adiós, seguida por Karina, que hizo su equipaje tras comprobar que su estado físico no le permitía continuar pese a sus esfuerzos.

