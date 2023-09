Primeras palabras de Oriana Marzoli tras su abandono de 'GH VIP'

Los peores presagios de los fans de Oriana Marzoli se han cumplido. Según ha confirmado Mediaset, la televisiva ha abandonado GH VIP 8 este viernes 29 de septiembre tan solo dos semanas después del comienzo del reality show, una renuncia que prometió a Marta Flich a su entrada que no se produciría. De forma tan inesperada como sorprendente, la popular venezolana se ha despedido del formato, algo que ya hizo en su sexta entrega, a cuyo papel de participante renunció pasadas solo 48 horas de su estreno a causa de la ansiedad que sentía o tras una semana como integrande del elenco de Supervivientes 2017 por el mismo motivo. Una renuncia no exenta de polémica, pues a través de un comunicado emitido en su perfil social la protagonista se ha pronunciado minutos después: "Desmiento categóricamente que haya abandonado GH VIP 8", ha empezado señalando.

Conoce a Pilar Llori, la concursante de GH VIP que protagoniza la relación más comentada de la casa

Un polémico ¿abandono?

Sin despedirse, Oriana, que estaba atravesando un mal momento de ánimo de unos días a esta parte al que no ha podido sobreponerse, ha tenido una conversación con la organización, y el Súper ha trasladado la determinación que ella niega haber tomado a sus compañeros, que se han quedado completamente atónitos al enterarse. Tras reunir al elenco de participantes en el salón de la casa de Guadalix de la Sierra, la voz más famosa de la televisión en vivo en nuestro país ha revelado su inminente adiós, acontecimiento al que, en un primer instante, no han dado credibilidad por lo sorpresivo que les ha parecido. "Eso no es verdad", "no puede ser" o "¿tan mal estaba?" han sido algunas de las reacciones de los conmocionados concursantes, que rápidamente se han interesado por conocer las razones que han llevado a la influencer, de 31 años, a dar este drástico paso. "Cada uno tenéis vuestros motivos", ha replicado con actitud firme el Súper, que no ha dado más detalles de lo sucedido.

Por su parte, Oriana ha compartido un texto redactado tanto en castellano como en italiano en su cuenta, en la que suma dos millones y medio de admiradores, donde ha expresado que "cualquier información oficial y/o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes. Gracias a todos mis fans y a mis seguidores por el apoyo, nunca os hubiese defraudado", ha concluido. Unas palabras que contrastan con las de la cadena de Fuencarral, que ha subrayado que este domingo 1 de octubre en El Debate de GH VIP, a cargo de Ion Aramendi, se emitirán "las últimas imágenes de Oriana en la casa" y se desvelarán "los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality".

Una gala de fuertes emociones

Pese a que Oriana es una experta en realitys y ha participado en diferentes espacios tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, parece que las tensiones que tenía con algunos compañeros como Alex Caniggia, con quien ha protagonizado varios enfrentamientos, y la ausencia de su novio, Daniele dal Moro, a quien echaba mucho de menos, han terminado haciéndole mella. A ello se suma la complicada gala que encaró ayer, cuando tuvo que enfrentarse a un nuevo dilema, una de las novedades de esta temporada, tras renunciar días antes y entre lágrimas a reencontrarse con su pareja por el precio de 12.000 euros, que se restarían de la cantidad económica del premio final.

Fue hace unas horas cuando, tras la expulsión de su inseparable Luca Dazi, este la escogió para decidir si le ofrecía "una vida extra" y le repescaba; eso sí, por 25.000 euros. Finalmente, se negó a pagar pensando en el bien común, pues personalmente ella sí habría devuelto a la casa a su amigo, por quien siente devoción. "El otro día dije que no a 12.000 euros por ver a mi novio, entonces sería un poco incoherente. Lo hice por el grupo y me matan si digo que no a mi novio y que sí a Luca, que lo amo, pero ¿qué hago?", dijo angustiada.

Oriana Marzoli da la sorpresa en el Festival de Venecia junto a su novio

Albert Infante, así es el concursante de GH VIP que siempre quiso ser artista