Oriana sigue alimentando su polémica salida de GH VIP 8 y esta no es la primera vez

La salida de Oriana Marzoli (31) de Gran Hermano VIP 8 está siendo de lo más controvertida. La influencer ha subido varios post a sus perfiles sociales asegurando que ella no se marchó de manera voluntaria de la casa, sino que aprovecharon su enfado para expulsarla. Mientras se resuelve este conflicto, vamos a repasar todas las veces que la modelo ha dejado un programa por la puerta de atrás.

2013, Mujeres, Hombres y Viceversa

Oriana saltó a la fama en Mujeres, Hombres y Viceversa y allí protagonizó su primer abandonó o, más bien, cambio de rumbo. La maniquí dejó su tronó y dió plantón a los chicos que querían conquistarla para ser pretendienta de su ex Tony Espina por el que seguía teniendo sentimientos. Finalmente, los dos salieron de la mano, pero envueltos en polémica porque el italiano tuvo una fuerte pelea con su compañero Leo Cámara que motivó su expulsión.

2014, Supervivientes

Tras su pasó por Mujeres, Hombres y Viceversa, Oriana alcanzó una gran popularidad. Por ello, su nombre no tardó en aparecer en la lista del reality show más extremo de Telecinco: Supervivientes. Sin embargo, la modelo no terminó de adaptarse a las duras condiciones de Honduras, donde se pasa hambre, frío y no hay demasiada higiene. Por ello, dijo adiós a los Cayos Cochinos tan solo cuatro días después de saltar del helicóptero.

Aunque el recibimiento que el presentador, Jorge Javier Vázquez, y el público le dio en plató fue bastante distante, decidieron perdonarle la multa económica a la que habitualmente tienen que enfrentarse las personas que abandonan el reality show. De la misma manera, Oriana acudió de comentarista a cada una de las galas y debates.

2017, Supervivientes

Oriana se quedó con un mal sabor de boca después de esta breve estancia en Supervivientes. En 2017, quiso quitarse esa espinita y volvió a darle otra oportunidad al formato siendo el ‘fantasma del pasado’ que iba a visitar a los robinsones una semana. A pesar de todos sus esfuerzos, seguía sin sentirse cómoda en ese ambiente tan salvaje y 12 horas después de llegar a la isla tomó un avión con rumbo a España. Este cortísimo pasó la coronó como la persona que menos tiempo ha estado en un reality show en nuestro país.

2018, Gran Hermano VIP

En 2018, la hispanovenezolana hizo su primera incursión en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid). Oriana no llegó a encajar con ninguno de sus compañeros, entre los que se encontraban Isa Pantoja, Makoke, Verdeliss, Miriam Saavedra y su ex Tony Espina. Cansada de discusiones, Oriana cogió las maletas y se fue dos días después de haber llegado. “No entiendo porque la gente no ha podido empatizar conmigo. Me siento muy agobiada”, explicó entre lágrimas cuando se encontró con Jorge Javier Vázquez en plató.

Nadie entendió estas excusas y no hubo compasión: tuvo que pagar una sanción a la productora y fue vetada del formato por lo que no volvió a pisar los pasillos de Mediaset para intervenir en las galas y debates de aquella sexta edición de Gran Hermano.