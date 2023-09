Oriana Marzoli se marcha a Italia y se refugia en su novio tras su abandono de 'GH VIP'

No ha pasado ni un mes desde que empezó GH VIP 8 y ya ha habido una persona que se ha bajado del barco. Este viernes 29 de septiembre, saltaba la noticia de que Oriana Marzoli salía de la casa de Guadalix de la Sierra. Desde este momento, saltaron todas las alarmas, porque según la concursante, tal y como ella misma ha contado en su perfil público, ella "no ha abandonado". De hecho, ha asegurado que tomará "las acciones legales pertinentes". Tras estas declaraciones, la cadena ha emitido un vídeo desmontado su versión sobre su su repentina marcha de GH VIP. Unas imágenes a las que la influencer ha querido responder.

Primeras palabras de Oriana Marzoli tras su abandono de 'GH VIP'

El programa ha compartido las palabras que dijo la concursante antes de dejar la casa de Guadalix. "Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que le han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality", escribían en la cuenta oficial de GH VIP. La publicación iba acompañada de un vídeo en el que aparece Oriana hablando de forma muy enfadada dentro del confesionario del famoso concurso: "¡Yo me largo! ¿Qué quieres que te diga? ¡No voy a jugar! O sea, si no me largo, ¡y punto!".

Karina pide abandonar la casa de 'Gran Hermano VIP' tras sufrir un brutal bajón a causa de su salud

El vídeo, que mostraba varios cortes pegados de las frases destacadas, también recogía más declaraciones que mostraban a una Oriana muy indignada. "Os vais a enterar cuando tenga que decirle algo porque me voy a poner a insultar. A otra, a mí no. Ábreme. No la voy a seguir soportando. Me quiero ir, ya está. No aguanto más", continuaba diciendo. Unas palabras con las que la productora ha querido dejar claro que ha sido ella, de forma voluntaria, quien habría dado el paso de abandonar la casa para después hacerlo efectivo.

La versión de la venezolana

Ya fuera del programa, Oriana ha dado su versión y lo ha hecho a través de su perfil público. "Yo no me refería a abandonar el reality sino que pusiese fin a los insultos que recibía de otro concursante", explicaba, momentos después de salir del concurso. "La palabra abandono nunca ha salido de mi boca porque jamás quise hacerlo. Y cuando pedimos salir por la puerta del confesionario, lo hacemos todos cuando estamos agobiados y es allí detrás donde nos sientan y nos suele atender o el psicólogo o producción", finalizaba, achacando a otros motivos su salida.

Oriana Marzoli se marcha del país

Después de irse de la casa, dar su versión y del comunicado del programa, Oriana Marzoli ha decidido marcharse del país. El destino elegido por la venezolana ha sido Verona y allí se ha reencontrado con una persona muy especial para ella: su novio, Daniele dal Moro . Ella misma ha sido la encargada de hacerlo saber a través de su perfil público, en el que aparecían unas imágenes de la propia Oriana en el aeropuerto italiano. La influencer también ha compartido una fotografía de lo que cenó este viernes nada más llegar con su chico: pasta con tomate y queso espolvoreado por encima, con un vino tinto.

Conoce a Pilar Llori, la concursante de Gran Hermano VIP que protagoniza la relación más comentada de la casa

¿Quién es el defensor de Karina en Gran Hermano VIP?