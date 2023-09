Karina pide abandonar la casa de 'Gran Hermano VIP' tras sufrir un brutal bajón a causa de su salud

Karina (76 años) está viviendo unas horas muy complicadas en la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que, a la cantante le está superando el haber entrado en GH VIP 8 y ahora le está pasando factura por su delicado estado de salud. No hace ni dos semanas que empezó el concurso y ya se le está haciendo cuesta arriba. Ella sabe que no está en su mejor momento a nivel físico, y esto está repercutiendo de forma negativa en su estado anímico. Por este motivo, Karina ha activado el protocolo de abandono del programa y, en estas horas, la cantante tendrá que decidir si continuar unos días más dentro o tirar la toalla definitivamente y salir de GH VIP.

La cantante está muy triste y ha mostrado cómo se siente: "No tengo fuerzas para continuar, no sé si tengo fuerzas de seguir porque soy una inútil en la casa", decía, lamentando su situación. Rara vez se ha visto así a la artista, puesto que ella siempre ha sido una persona alegre y positiva. Prueba de ello son los muchos vídeos que ha estado subiendo en estos últimos años a su perfil público, en los que intentaba transmitir su felicidad. Incluso, dentro de la casa ya se había arrancado a cantar alguna de sus canciones. Sus compañeros, muy preocupados por verla tan decaída, han contado que a Karina le duelen mucho las piernas y tiene los tobillos muy hinchados, de ahí que no aguante más. "Esta noche se le preguntará si quiere continuar o aguanta hasta el jueves por si es la expulsada", explicaban en Socialité, comentando el posible abandono de la cantante. Además, para más inri, es una de las nominadas de la semana.

Los achaques de salud de Karina están impidiendo exprimir a tope el concurso. Además del dolor de piernas, lo que conlleva un problema de movilidad, la propia cantante ha contado que padece hipotiroidismo, un trastorno metabólico por el que habría aumentado de peso. Cabe recordar, tal y como ella contó, que sufrió cáncer de tiroides, llegando a gastarse en torno a siete millones de pesetas en médicos y tratamientos. Eso sí, gracias a radioterapia y a la medicina nuclear logró superarlo.

Los motivos de Karina para entrar en la casa

Hace unos días, la propia Karina contaba a toda España la razón de peso por la que había entrado a GH VIP. Esta no es otra que ayudar a su nieta: "Está un poco mala pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo también estoy aquí, para ayudar a que mi hija pueda buscar a médicos mejores. Hay muy buenos médicos pero si hay alguien mejor pues mejor para la chiquilla", desveló con los ojos encharcados en lágrimas y con un hilo de voz que se iba apagando. Y es que, al parecer, su nieta Ana padece una enfermedad rara y Karina quería ganar el dinero para intentar ayudarla a que mejore su calidad de vida.

Tras las palabras de Karina, su hija Azahara publicaba un comunicado en el que explicaba los detalles de la enfermedad de su pequeña Ana. "Como ha revelado mi madre, mi hija fue diagnosticada de una enfermedad grave y rara cuando solo tenía 1 mes y 23 días de vida... Hemos pasado mucho tiempo en hospitales. Actualmente, está controlada y lleva una vida de lo más normal posible, pero por su enfermedad necesita cuidados permanentes las 24 horas", contaba en una publicación en sus redes sociales.

El conmovedor motivo por el que Karina ha decidido participar en 'GH VIP'