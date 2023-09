El exmarido de Karina y actor de 'La que se avecina' explica qué enfermedad rara tiene su nieta de dos años

Karina protagonizó uno de los momentos más conmovedores de Gran hermano VIP. La intérprete de El baúl de los recuerdos explicó uno de los motivos que le han llevado a participar en el reality y no es otro que la enfermedad rara y grave de una de sus nietas, la niña de su hija mayor, Azahara Díaz Llaudes. La mamá de la pequeña ha querido compartir un comunicado explicando que a la niña, que ahora tiene dos años, le detectaron dicha patología cuando tenía poco más de un mes de vida y desde entonces necesita cuidados permanentes las 24 horas del día. Por ello, la representante de España en Eurovisión señaló que ha querido participar en el concurso para recaudar todo el dinero posible y poder conseguir mejorías en el tratamiento y cuidado de su nieta.

El exmarido de Karina, el actor Carlos Manuel Díaz, ha querido mostrar todo su apoyo a su hija y su nieta y se ha reafirmado dando más detalles de la enfermedad. "Nuestra nietecita Ana, la mediana, tiene una de esas enfermedades que se llaman raras porque no se conoce ni el origen ni la cura". "La glucosa no le funciona y afortunadamente está en tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz", contaba Carlos, al mismo tiempo que trataba de tranquilizar a la audiencia y seguidores de Karina señalando que la niña está en tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz y se encuentra bien, aunque precise de una vigilancia extrema en sus cuidados para que no disminuyan los niveles de glucosa en sangre.

El abuelo se desvivía al hablar de su pequeña. "Es maravillosa, preciosa, vital... Es una niña como las demás", señalaba Carlos Díaz con una sonrisa. "Lo único que los que estamos a su lado, sobre todo su madre, no se puede despegar en ningún momento ".

A la gran mayoría les resultará familiar el rostro de Carlos Manuel Díaz. El exmarido de Karina ha participado en muchas series de la televisión en España. Muchos le recordaran por su papel de Miguel en La que se avecina, un editor responsable del éxito editorial de La Cuqui, papel interpretado por Eva Isanta, o como Manuel Echegaray en Yo soy Bea. A su vez ha participado en otras ficciones como Padre coraje, Sin tetas no hay paraíso, Tierra de lobos y El Caso. Previamente el intérprete estuvo casado con Karina en la década de los ochenta y tuvieron una hija, Azahara. A pesar de su temprana separación, se llevan muy bien, lo que hizo que se convirtiera en el firme defensor de la artista durante su participación en GHVIP.