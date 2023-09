ANOTÓ SU MÍNIMO DE AUDIENCIAS ESTE MARTES 26 DE SEPTIEMBRE Telecinco cancela el programa de Jorge Javier, 'Cuentos Chinos' tres semanas después de su estreno Mediaset ha anunciado el punto y final del espacio 'tras no haber obtenido los resultados esperados'

*En desarrollo

Poco menos de tres semanas después de que se produjera el esperado regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco tras 117 días de ausencia en los platós, los peores presagios del presentador se han cumplido. Cuentos Chinos, el programa que lideraba desde el pasado 11 de septiembre y que suponía para él una imponente y emocionante aventura profesional tras una etapa difícil y oscura a nivel emocional y anímico, ha sido cancelado. Tal y como ha anunciado Mediaset esta misma tarde, la corta vida del espacio de access prime ha concluido "tras no haber obtenido los resultados esperados".

Este revés laboral para el comunicador catalán se confirma después de que este miércoles admitiera que la temporada no había arrancado según sus expectativas. ¿El motivo? Los bajos datos de audiencia que ha cosechado el proyecto en sus dieciocho días de trayectoria en la parrilla televisiva. En concreto, el formato, que ya no se emitirá más, por lo que no tendrá una despedida oficial en directo, anotó su mínimo histórico de cuota de pantalla este último martes de septiembre, con tan solo un 5,8% y 776.000 espectadores.