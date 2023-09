El regreso de Jorge Javier tras cuatro meses ausente y un bache anímico: ¿qué ha hecho en todo este tiempo?

"Vuelvo con la fuerza del Kung Fu, la firmeza de la Gran Muralla, las ganas de jugar de un oso panda y con más energía que un tazón de ginseng". Jorge Javier Vázquez regresa al primer plano con este mensaje que, no cabe duda, resulta toda una declaración de intenciones. Palabras que de forma implícita explican muy bien el bache anímico que ha vivido el comunicador, quien ahora reaparece con todo el vigor del mundo tras una etapa algo oscura para él.

Han sido prácticamente cuatro meses de retiro temporal y voluntario el que ha experimentado el popular presentador de 53 años, que este lunes por la noche estrena en horario de máxima audiencia su nuevo programa Cuentos Chinos. El suyo es un retorno muy esperado, puesto que no solo hablamos del conductor estrella de Mediaset sino que hay expectación por ver cómo se encuentra tras los problemas de salud que ha padecido.

El que fuera maestro de ceremonias de Sálvame tuvo su última aparición en la pequeña pantalla el pasado 17 de mayo, precisamente en el programa de las tardes de Telecinco que tantas alegrías le dio. Sin embargo, en esta ocasión, en ese plató no se respiraba precisamente felicidad puesto que tan solo nueve días antes ya se había hecho oficial su despedida definitiva. Afectado por ello, entre otras cosas, Jorge Javier tomó entonces la decisión de apartarse.

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito cuidarme y preguntarme qué quiero. Volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "hasta siempre", "hasta cuando pueda", "hasta que surja"... y, por encima de todo, gracias", escribió el 3 de junio.

Su desconexión llegó hasta tal punto que también dejó de hacerse cargo de las galas de los jueves de Supervivientes, el buque insignia de la cadena privada, perdiéndose por ello la gran final en la que se proclamó vencedor a Bosco Martínez Bordiú. Si aquello fue llamativo, más aún había sido su sonada ausencia en el último programa de Sálvame el 24 de junio, donde sus compañeros y seguidores lo echaron mucho de menos.

Con anterioridad, ante la alarma y preocupación generadas, la casa donde lleva tantos años trabajando emitió un comunicado donde explicaba que "Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación", decían sin entrar en más detalle.

Son muchos los profesionales del medio -Mercedes Milá, Jesús Calleja...- los que durante este tiempo han mandado sus ánimos al periodista nacido en Badalona, quien también ha descansado de sus redes sociales y apenas se dejó ver en público. Son no más de tres apariciones esporádicas, como cuando fue al teatro junto a su gran amiga Rocío Carrasco a ver el musical de Aladdín en Madrid.

Después, se aseguró que había viajado a Creta de vacaciones de verano con su exnovio Paco para pasar allí unos días de relax al lado del hombre con el que rompió como pareja hace más de cinco años pero que, al parecer, sigue siendo uno de sus mayores confidentes. También cruzó el charco el pasado agosto rumbo a Argentina y desde allí contó entusiasmado que había ido a ver actuar a una de sus artistas favorirtas, la cantante y actriz Nacha Guevara.

"Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma", transmitía desde allí el presentador.

Ya de vuelta en la capital y preparando el que es su regreso, no lo vimos a Jorge Javier la semana pasada en la capilla ardiente María Teresa Campos pero sí le dedicó un sentido homenaje a través de una carta: "Mujer comprometida y profesional indiscutible. Nuestras peleas han sido tan épicas como nuestras reconciliaciones. Desde hace años formas parte de la historia de la televisión con mayúsculas (...) Descansa. Te quiero."