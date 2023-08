Las inquietantes palabras de Jorge Javier Vázquez tras dos meses de absoluto silencio

Jorge Javier Vázquez ha reaparecido en redes sociales tras dos meses de absoluto silencio. El presentador, de 53 años, se ha dirigido a sus seguidores desde Buenos Aires, ciudad a la que ha viajado expresamente para ver sobre el escenario del Teatro Astros a una de sus actrices preferidas, Nacha Guevara, y su obra, Nacha en Pijama. "Fui a verla actuar tres días seguidos, y los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final", ha confesado el comunicador junto a un vídeo en el que se escucha dicho monólogo, que dice así: "Ustedes haciendo la rutina de mis noches diferente me han llenado el corazón de flores, que no siempre fui capaz de agradecerles. Quiero decirles que todo lo que sé de ustedes lo he aprendido, que todo lo que hago, si no están, pierde el sentido. Sé que han juntado monedas para verme, sé que han cruzado fronteras para oírme, sé que han sido perseguidos por seguirme, por eso, cuando al final de la avenida cruce el puente y haga el recuento de tantas idas y venidas confirmaré que ustedes fueron el amor más permanente de mi vida".

Además de reencontrarse en el teatro, Jorge Javier y Nacha Guevara tuvieron tiempo de cenar juntos y conversar con calma. "Cenando, el domingo, me dijo algo precioso: 'Jamás olvidaré cómo me mirabas desde la platea'. Como si fuera un adolescente de 17 años. Y que cuando pronunció lo de 'sé que han cruzado fronteras para oírme' y se dirigió a mí, no pudo detenerse mucho en las palabras porque también estaba muy emocionada", ha comentado el que fuera presentador de Sálvame.

Para Jorge Javier el teatro tiene un "poder terapéutico" maravilloso y Nacha Guevera ha sido -y sigue siendo- una persona muy importante en su proceso de sanación. "Casi diez años que no nos veíamos. Vine por ella a Buenos Aires. Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas. Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento", ha expresado.

Tras estas palabras, el presentador ha enviado un mensaje que ha desconcertado a sus seguidores, sobre todo, por la forma en que se ha despedido de ellos. "Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre".

Ese "hasta siempre" ha hecho saltar todas las alarmas, pues el pasado 3 de junio, cuando anunció que necesitaba parar para recuperarse, su despedida no sonaba tan rotunda. "Por ahora solo puedo decir hasta siempre. Hasta cuando pueda. Hasta que surja. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", dijo en aquel momento. De hecho, hace unas semanas se publicó que el presentador podría volver a Telecinco con un programa de entrevistas a invitados de distintos ámbitos que se emitiría después del informativo, lo que supondría competir en horario con El Hormiguero de Pablo Motos. Solo el tiempo dirá si vuelve a ponerse ante las cámaras o no.