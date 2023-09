Jorge Javier Vázquez desmiente rotundamente los últimos rumores y confirma que sí será el padrino de Isa Pantoja

Esta semana, Jorge Javier Vázquez sufría un varapalo en su carrera profesional. Y es que, el presentador veía cómo, el programa que acababa de empezar a presentar, Cuentos Chinos, lo cancelaban por falta de audiencia. Un jarro de agua fría para el de Badalona que no ha podido hacer frente a espacios ya consolidados como El Hormiguero de Pablo Motos. Tras este hecho, saltaban las alarmas acerca de los planes que tenía próximamente Jorge Javier entre manos. Al parecer, algunos medios señalaban que el comunicador había decidido no asistir a la boda de Isa Pantoja como padrino. Sin embargo, el propio Jorge Javier Vázquez se ha encargado de desmentir esos rumores de forma tajante.

Ante tantas especulaciones, Jorge Javier ha querido cortar por lo sano y ha desmentido que no vaya a ir al enlace del próximo 13 de octubre entre Isa Pantoja y Asraf Beno. "Mentira cochina", ha escrito, con la imagen de fondo de uno de los medios que lanzaba la noticia contraria. Dos palabras le han bastado para zanjar el tema, y para hacer ver que está muy comprometido e ilusionado con asistir a la boda de la hija de Isabel Pantoja como padrino. Además, ha tirado de humor y ha restado importancia a que ahora se haya quedado sin programa: "Siempre me quedará Tinder". Un comentario con el que ha bromeado y ha dejado claro que, a pesar de haber terminado a las pocas semanas de empezar, está muy tranquilo.

¿Cómo se enteró que iba a ser padrino?

El martes pasado, dos días antes de que cancelasen el programa, Jorge Javier Vázquez invitó a Isa Pantoja para charlar de forma distendida. Por supuesto, salió el tema de la boda y el presentador reveló cómo se había enterado que iba a ser el padrino del día más importante de la futura mujer de Asraf Beno. "Yo estaba en Creta de vacaciones, era viernes por la noche y había Deluxe. A la mañana siguiente me despierto con mensajes y me dicen: 'Qué bonito lo de Isa Pi'. Después me enteré por la tele de que iba a ser el padrino", recordó en el plató de Cuentos Chinos. En ese momento, la hija de Isabel Pantoja aseguró que no se había puesto en contacto directo con él porque le dio cosa que no aceptase su propuesta.

Además, Jorge Javier Vázquez ha explicado el motivo por el que asintió con cariño a la proposición de Isa Pantoja: "¿Sabes por qué dije que sí? Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, conmigo no va a sufrir ningún rechazo. Haz conmigo lo que quieras", se sinceró ese mismo día y con ella delante. Una aclaración de intenciones que también se percibió como indirecta hacia la familia de la tertuliana. Cabe recordar que fue a principios del mes de julio cuando Isa Pantoja sorprendía a todo el mundo invitando a Jorge Javier Vázquez a que fuera su padrino de bodas. Ese día en Sálvame Deluxe aseguró que él propio presentador aún no lo sabía y que se estaba enterando en esos momentos.