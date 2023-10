Así ha vivido Jorge Javier Vázquez los instantes previos a la boda de Isa Pantoja, en la que ha sido el padrino

En esta etapa de cambios profesionales, Jorge Javier Vázquez (53) ha vivido una tarde de felicidad rodeado de compañeros televisivos. El presentador ha ejercido como padrino en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, a la que ha llegado una hora antes de que la ceremonia diera comienzo. Al entrar en la Hacienda de Al-Baraka de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se ha mostrado exultante y dispuesto a disfrutar del enlace. "Con muchísimas ganas, me hace mucha ilusión y me hizo mucha ilusión que me lo pidiera y que considere que soy su padrino televisivo", ha dicho.

El periodista ha estado en contacto telefónico con Isa durante la jornada y en esas charlas la ha encontrado relajada: "No estaba muy nerviosa". Jorge, sin embargo, sí tenía cierta inquietud porque quería que todo saliera perfecto y le ha pedido a la novia ensayar antes del gran momento. "Yo le he dicho que lo que tenemos que hacer es ensayar el paseo, tiene que salir perfecto, no hay que dejar nada a la improvisación". De hecho, ha comentado que su intención era hacer ese camino del brazo en cuanto entrara a la finca.

Jorge reconoce que no le gustan mucho las bodas, pero tuvo claro desde el principio que acompañaría a la hija de Isabel Pantoja al altar para sellar su amor con Asraf, al que conoció en 2018 en GH VIP, programa precisamente presentado por Vázquez. "En ningún momento dudé", ha remarcado. Además, ha recordado con sentido del humor que se enteró el último de que la colaboradora televisiva le había elegido para un cometido tan importante: "Ella lo dijo un viernes en el Deluxe y yo estaba de vacaciones en Creta. Estaba ya durmiendo y al despertarme tenía muchos mensajes diciendo 'Qué bonito lo de Isa'. Ahí me enteré".

Sus palabras sobre la ausencia de Isabel Pantoja

Instantes antes del enlace, Jorge Javier ha señalado que la ausencia de Isabel Pantoja en la boda de su hija no es una consecuencia de que él sea padrino. "Yo le dije a Isa: utilízame de comodín, sé lo que sucede con las bodas. Si al final tu madre decide ir o te reconcilias con tu hermano Kiko, no tengo problema en quedarme en casa, no pasa absolutamente nada y lo entenderé. Si llegado el momento me dices que va tu madre y yo no vaya, lo entiendo perfectamente. Yo desde luego no soy el motivo por el que Isabel Pantoja no esté hoy aquí", ha detallado. A pesar de todo, confía en que el tiempo todo "llegará a buen puerto" y se solucionarán todos los problemas.