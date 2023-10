Conoce a la familia de Asraf Beno, marido de Isa Pantoja

Aunque legalmente, Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer, tras contraer matrimonio este 10 de octubre en una notaría de Fuenlabrada, la gran celebración de esta nueva etapa de sus vidas no tendrá lugar hasta este viernes 13 de octubre cuando la hija de Isabel Pantoja y el modelo marroquí reúnan a sus familiares y amigos en una esperada ceremonia que tendrá lugar en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, concretamente en la Hacienda de Al-Baraka. Pero antes de que llegue este deseado momento, conozcamos un poquito más a la familia de novio.

De padres marroquíes, aunque él nació en la ciudad española de Ceuta, Asraf Beno siempre ha estado muy unido a su familia, principalmente a su madre Amina Elkasmi, por la que siente verdadera devoción y a la que siempre ha internado mantener en un discreto segundo plano, así como a su padre, quien según fuentes cercanas al modelo han asegurado que es un "hombre muy clásico y trabajador".

Sin embargo, con motivo de la boda de su hijo, que un primer momento iba a tener lugar en Marrakech el año pasado, Amina dejaba de lado su anonimato y antes las cámaras del desaparecido programa Viva la vida confesaba: "Es muy triste que esté sola en la boda, a mí me gustaría que estuvieran todos" aseguraba la madre de Asraf Beno en aquel momento.

Pero además de contar con sus padres en esta fecha tan especial para él, el modelo también estará acompañado por sus dos hermanos pequeños, Anuar, de 26 años, conocido por participar en Supervivientes 2022 y por Monsif, el pequeño de la familia.

Ambos se han convertido en los mejores escuderos de Asraf, sobre todo el mediano de ellos, Anuar, quien se dio a conocer por defender al ya marido de Isa Pantoja durante su participación en Gran Hermano VIP. Además, ha hecho sus pinitos como actor, una profesión para la que se está formando y también en la música llegando incluso a lanzar un single al mercado titulado Solo Tuyo, un tema a medio camino entre el estilo urbano y el sonido reggaetón. Además, es muy activo en las redes sociales e incluso hay quien le ha puesto el título de influencer.

Monsif, por su parte, es mucho más desconocido que sus dos hermanos mayores. Estudio Gestión y administración de empresas, aunque actualmente trabaja como camarero. Es muy activo en TikTok, le apasiona el futbol y la música, especialmente la de ritmos urbanos y el hip-hop. Además, al igual que Asraf y Anuar ha hecho alguna incursión en el mundo de la moda, aunque no se dedica profesionalmente a ello.

Así mientras que Monsif parece tener mantener una buena relación con la ya mujer de su hermano, Isa Pantoja, tanto que viajó junto a ellos este verano durante la escapada que la pareja llevó a cabo por Marruecos, donde tanto Asraf como su hermano ejercieron de perfectos anfitriones, mostrando a la colaboradora algunos de los lugares en los que ambos pasaron su niñez, su relación con Anuar no ha dejado de sufrir altibajos y hasta podríamos calificarla de bastante tirante.

El mediano de los Beno siempre ha señalado que Isa no es de su agrado y que siempre ha pensado que la relación con su hermano tendría una fecha de caducidad. "Es la novia de mi hermano, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta como cuñada, las cosas como son" ha admitido Anuar. Sin embargo, de un tiempo a esta parte parece que las cosas se han suavizado entre ellos y ambos mantienen actualmente una relación cordial.