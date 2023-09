La verdadera relación de Isa Pantoja con su madre a escasas semanas de su boda

Isa Pantoja está a punto de casarse con Asraf Beno. La boda se celebrará el próximo 13 de octubre en Sevilla con una destacada ausencia: la de Isabel Pantoja. "Yo creo que no va a venir", ha dicho la colaboradora en el programa Vamos a ver, de Telecinco. Isa, de 27 años, ha asegurado que entre su madre y ella "no ha pasado nada" y que no entiende por qué la artista no quiere hablar con ella ni ir a su inminente enlace. "La verdad? No lo sé, Yo no la juzgo por eso, es mi madre. "Si ella no quiere venir lo respeto, obviamente no me gusta la situación, pero yo no voy a ser la que vaya a juzgarla. Lo que ella quiere hacer está bien para mí", ha manifestado.

"Yo estoy con la conciencia tranquila porque he intentando por todos los medios acercarme y estar bien, incluso creo que llegados a este punto es necesario decir que pese a que vayan otras personas que a lo mejor a ella no le gustan, por su puesto que ante todo está ella, siempre lo ha estado, en el bautizo de Alberto igual, y es algo que me duele porque es una realidad", ha añadido.

De esta forma Isa ha confirmado que prescindiría de invitados como Jorge Javier Vázquez o Dulce por tener a su madre con ella el día de la boda. "Ellos mismos me lo han dicho. Ellos lo harían porque lo que quieren es verme feliz", ha señalado.

Cabe recordar que la joven pidió al presentador de Cuentos Chinos que fuera su padrino. "Es verdad que no es nadie de mi familia o de mis amigos cercanos, pero es una persona que en la tele me ha apoyado un montón y, desde el primer momento, ha confiado en mí", contó Isa a la prensa. Jorge Javier, por su parte, aceptó la petición sin dudarlo porque "estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida".

Parecía que la relación de madre e hija era mucho más cordial que la que mantiene la cantante con Kiko Rivera, sin embargo, la realidad es otra y así quedó reflejado el pasado sábado, cuando Isabel cantaba en Sevilla y su hija no estuvo entre el público. "Yo no he ido al concierto porque ahora mismo no tenemos relación, entonces no tiene sentido ir al concierto sin haber hablado con ella antes porque esto no viene de ahora y ya está, sino que también hay otras cosas que pasan, que van a pasar y si no hemos tenido una conversación antes para mí, de verdad, no tiene sentido ir al concierto y plantarme allí porque sí", aclaró.