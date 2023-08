Isa Pantoja da más detalles de su boda con Asraf Beno y desvela si su madre tiene o no la invitación

Tras muchas idas, venidas y aplazamientos, el próximo mes de octubre Isa Pantoja y Asraf Beno pasarán por el altar. A la pareja ya no le queda nada para dar uno de los pasos más importantes en su relación, y afianzarla aún más si cabe. Por este motivo, la hija de Isabel Pantoja ha querido desvelar algunos detalles de la ceremonia civil que se celebrará el viernes 13 por la tarde y a la que acudirán "alrededor de 200" invitados, tal y como ha contado la joven colaboradora televisiva.

La novia de Asraf Beno ha revelado a qué personas de su familia ha invitado: "Yo solamente he invitado a mi madre y a mi prima Anabel", confesaba. Esto implica haber dejado fuera a muchos familiares de la lista, incluido su hermano Kiko Rivera del cual no se ha querido pronunciar. Su progenitora y su prima son las personas más cercanas y con las que, a día de hoy, mantiene una gran relación. "Espero que venga mi madre porque son momentos en la vida muy especiales", señalaba en El programa del verano, espacio en el que colabora. Además, Isa Pantoja desvelaba si ya le había dado la invitación o no a la artista: "Todavía no se la he dado porque no está aquí y estoy esperando para poder dársela en persona", respondía, ya que el pasado 2 de agosto -día de la celebración del cumpleaños de la cantante- no se encontraba en Cantora, por lo que no pudo verla.

A Isa Pantoja le hubiese gustado haber podido invitar a más familiares, pero prefiere evitar los enfrentamientos: "Hay parte de mi familia que no puede venir, pero quiero que sea un día feliz. Quiero que ese día sea para mí, que no tenga problemas pensando en nadie y realmente disfrute", señalaba apenada. Eso sí, a la joven le preocupa la relación que tienen su futuro marido y su madre: "No tienen una relación normal de suegra y yerno porque ella tomó esa decisión. No hay nada realmente para que pueda llegar el punto de no venir", aseguraba la colaboradora, que estaba tranquila en ese aspecto.

La invitación de boda y el vestido

Isa Pantoja ha decidido mostrar cómo es la invitación de boda que están repartiendo. Elegante, con un estilo bastante sobrio y con los nombres de los novios en letra cursiva en la cabecera, comenzando con el de ella primero, tanto en español como en árabe -la lengua materna de Asraf-. "Nos complace invitarle a nuestra boda", continúa la carta. En ella, además, se muestra la fecha, la hora y la localización del enlace, en la Hacienda Al-Baraka de Sevilla, situada en la vieja carretera que unía Dos Hermanas con Utrera: "Citación de invitados, 17:00. Ceremonia, 18:00. Rogamos máxima puntualidad", finaliza.

La propia Isa Pantoja ha resaltado que la invitación ha sido enviada por el móvil a los más jóvenes, mientras que los invitados de más edad dispondrán de la misma en papel. Además, Isa Pantoja ha desvelado que lucirá dos vestidos de novia a lo largo de la celebración: "El de la ceremonia es muy sencillo, pero el otro todavía no lo tengo", adelantaba.