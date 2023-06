El reproche de Raquel Bollo a Belén Esteban por las críticas a sus hijos

Supervivientes 2023 ha generado multitud de enfrentamientos, tanto dentro del programa -entre los concursantes- como fuera de él. Un claro ejemplo ha sido la constante polémica que se ha creado en torno a Asraf Beno y los hijos de Raquel Bollo, Alma y Manuel Cortés, algo que ha salpicado a Isa Pantoja que no dudó en recriminar el comportamiento de los Bollo-Cortés, algo que no ha sentado muy bien a su madre, Raquel Bollo.

El conflicto traspasó este viernes al plató del Deluxe, en el que la protagonista fue Belén Esteban, que se enfrentaba por última vez al pológrafo. La princesa del pueblo respondió con honestidad y contundencia a todas las preguntas que el programa le lanzaba. A lo largo de la noche habló de su pasado con las adiciones, de su amiga Anabel Pantoja e incluso le dio tiempo de llamar a su madre para agradecerle su apoyo.

Uno de los temas más espinosos y que más está dando que hablar fue su opinión sobre la actitud de Raquel Bollo y sus hijos, Alma y Manuel, hacia Isa Pantoja en el debate de Supervivientes. La ex de Jesulín no dudo en recriminar sus actitudes. Algo que no ha sentado demasiado bien a su amiga, Raquel Bollo. Ambas comparten una amistad desde hace muchos años, pero siempre han sabido diferenciar la amistad del trabajo: "Sabéis que yo a Belén la quiero muchísimo" comenzó diciendo la colaboradora.

"¿Crees que Raquel Bollo y sus hijos están tratando injustamente a Isa Pantoja?" esa fue la pregunta exacta por la que se desataría el choque de opiniones, debido a la respuesta contundente de Belén: "sí". Lejos de quedarse ahí, la de Paracuellos contó que, a pesar de la amistad que las unía, no había vuelto a hablar con Raquel desde sus críticas a Sálvame en los pasillos de Mediaset: "Yo entiendo que los hijos duelen mucho y que muchas veces no ves, pero creo que Isa Pantoja está defendiendo muy bien a Asraf", indicaba.

Tras escuchar atentamente en el plató de Fiesta todo lo que Belén había dicho sobre ella y sus hijos, Raquel no dudó en contestar: "Vamos a empezar por que yo respeto su opinión" empezaba. Luego, de forma muy contundente, intentó justificar su actitud con un toque de humor. "Yo, por mis hijos mato. Una frase muy de ella, pero yo creo que cualquier madre mata por sus hijos", apuntaba, y añadía que eso no quería decir que no viera las cosas que hacían bien o mal sus hijos.

"Creo que no he hecho algo tan grave", ha señalado la madre de Alma y Manuel. Además, ha lanzado un reproche a su amiga Belén por la forma en que había hecho las cosas: "Si en algo no estoy de acuerdo con mi amiga, se lo digo a ella y no lo digo en televisión. Esa es mi forma de ser. Así lo hago y así lo seguiré haciendo", sentenciaba.