Raquel Bollo y sus hijos, Manuel y Alma, protagonizan un emotivo reencuentro en 'Supervivientes'

En medio de la tormenta entre Alma, Manuel y Asraf, que no han parado de tener enfrentamientos en Supervivientes durante las últimas semanas, Raquel Bollo ha viajado hasta Honduras para dar ánimos a sus hijos, quienes no han parado de llorar mientras abrazaban y besaban a su madre. Primero, colaboradora de MFE-MediaForEurope (el nuevo nombre de Mediaset) ha tirado de una cuerda trayendo a tierra el bote en el que se encontraba la modelo e influencer, que ha asegurado que echaba mucho de menos a sus progenitora. "Eres una campeona tesoro. Estás guapísima. Estás delgadísima", ha dicho la empresaria a su niña, que no ha dudado en sincerarse sobre su situación en el concurso: "Estoy sola ahora, no sé, no encajo bien".

Tras las palabras de desánimo de Alma, Raquel no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar energía a su hija y le ha explicado que Supervivientes es un concurso muy duro en el que a veces todo parece que está mal. "Pero si tú encajas bien siempre. A seguir luchando, día a día, a seguir resolviendo los problemas. Quiero que tengas paz, que tengas tranquilidad, que disfrutes, quiero verte bailar, quiero verte reír, todo lo quiero ver. Es normal tener momentos malos, pero hay que ir un día más. Me da igual que ganéis o no, quiero que os vayáis con la experiencia que me fui yo de la isla", ha dicho Bollo entre bailes y cantes, pero haciendo además hincapié en que a veces las formas que tiene de hablar no son las mejores

"Me siento ganadora, me he superado en muchos aspectos", ha confesado Alma cuando Raquel ha revelado que su nieta está muy bien y que ve como una triunfadora a la concursante: "Te ve y dice 'ganadora, venga mami'. Lo ve un poquito, luego ya se cansa, pero lo ve". En ese momento la madre de los participantes se ha reencontrado con Manuel, que se ha derrumbado y se ha puesto de rodillas a llorar mientras le abrazaba: "Estoy súper orgullosa de ti. Mucho. Eres un pedazo de superviviente. A tope, no quiero verte esa cara triste. Yo sé que esa cara es triste, no es fea, ni de enfadado, es triste", ha dicho la colaboradora, que ha recomendado a su hijo que haable de mejores formas. "Tú no tienes que mostrar nada a nadie, tú tienes que demostrar tu supervivencia", ha añadido. "Pero no es por el programa. Esto para mí es un sueño, es por la convivencia", ha confesado Cortés sobre su tristeza.

Quien también ha podido ver a Raquel, que en plató se había enfrentado a Isa Pantoja por las contínuas riñas de sus hijos con su novio, ha sido Asraf. "Estás muy delgado y guapo, pero bueno lo estáis haciendo fenomenal. Creo que cualquier concursante que reciba un abrazo le da energía, yo no quiero desestabilizar a nadie. Esto es una convivencia, la playa es muy grande, intentad llevaros bien, si puede ser bien y si no nada", ha dicho Bollo tras dar un abrazo al concursante, que ha asegurado que prefiere quedarse con lo bonito de la experiencia.