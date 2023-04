Llega el amor a Supervivientes 2023: Katerina y Manuel se dan su primer beso

Katerina Safarova y Manuel Cortés llevan varias semanas sin poder evitar que sus compañeros y los seguidores de Supervivientes 2023 se den cuenta del feeling que hay entre los dos. Desde el primer momento en que llegaron a Honduras, los concursantes se han llevado muy bien, han tenido varias miradas cómplices, han dormido abrazados bajo la lluvia y ahora por fin han vivido el momento más esperado: su primer beso. Aunque no se sabe si es la primera vez que se han dejado llevar por el amor (sí la primera que han captado las cámaras), la modelo y el cantante han dado un paseo por la arena juntos y en mitad de este, de pie y muy sutil e intentando que no se les viera, se han besado. "Las cosas de palacio van despacio, aunque soy una persona que me dejo llevar", había dicho un día antes el hijo de Raquel Bollo a Adara Molinero.

A pesar que desde plató los colaboradores creen que el beso ha sido "muy frío" para ser el primero y no se creen mucho la historia de amor entre el artista y la que fuera concursante de La isla de las tentaciones, la pareja ha sonreído y se ha sonrojado al ser pillada por las cámaras de Supervivientes y han dado marcha atrás en su paseo. De hecho, Katerina da dado con un palito que llevaba en la mano a Manuel, signo de lo que parece que el equipo les hubiera pillado. Además, hace unos días la pareja pudo disfrutar de una recompensa de gofres con chocolate, un postre que los dejó completamente manchados de sirope por todas partes y que ambos aprovecharon después hasta la última gota.

Uno de los momentos más especiales que ha vivido la influencer y el hijo de Raquel Bollo fue cuando Katerina decidió volver a la convivencia tras pensar abandonar Honduras durante la primera semana de concurso. Ambos disfrutaron juntos del atardecer de Supervivientes y la modelo rusa le lanzó una pregunta que hizo sonreír a Manuel: "¿Te pusiste triste cuando me fui?". "Me extrañó mucho que no me dijeras nada. Me alegra mucho que te quedaras, la verdad", respondió él mientras los dos miraban la puesta de sol.

Además de que sus compañeros de concurso no se creen que se estén enamorados y piensan que "es una carpeta", desde plató Raquel Bollo ha asegurado que la modelo no es santo de su devoción. "Si a él le gusta Katerina pues le gusta, pero si me preguntas a mí, no me gusta Katerina", dijo la que fuera de colaboradora de Sálvame sobre la historia de amor de su hijo. Pero no ha sido la única en revelar lo que piensa sobre la relación de los concursantes, su prima Isa Pantoja también cree que no es momento para este acercamiento: "Ese romance le puede perjudicar".