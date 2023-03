Los supervivientes, al límite por las tormentas en Honduras Los participantes del 'reality' de Telecinco han confesado que no pueden más con tantas lluvias

Antes de comezar Supervivivientes ya se anunció que sería la edición más extrema de todas , y sus concursantes ya han demostrado que es una realidad por culpa de las tormentas y tempestades en Honduras. El hambre, las picaduras de los mosquitos, la convivencia... nada parece causarles tantas molestias como las lluvias, un fenómeno meteorológico que les ha puesto al límite y que ha empezado a provocar estragos. "¡Está todo empapado! Y la que va a caer porque viene muy fuerte", ha dicho Sergio Garrido mirando al horizonte tras haber intentado resguardar sus pertenencias bajo la casita de madera que tienen en la playa. "Lo que viene por allí no es ni medio normal. Llega el agua hasta la puerta de allí", ha añadido Jonan sobre la subida del nivel del mar.

Asustados porque el nivel del agua del mar también estaba creciendo rápidamente y, por ende, comiéndose la arena, los concursantes han intentado guarecerse de la lluvia bajo sus abrigos impermeables y sobre las pequeñas lonas que consiguieron en las pruebas de recompensa, pero ninguna de sus soluciones ha impedido que se mojaran y pasaran mucho frío. "No entiendo cómo a vosotros no os ha llegado todavía. Aquí ya llega hasta la puerta. Parece que tenéis un imán que lo repele. ¡Tenemos toda la playa inundada! '¡Socorro!", ha gritado Sergio a sus vecinos de playa. Pero por si fuera poco, los participantes han estado quejándose porque no podían arroparse con nada e iban a tener que descansar mojados: "Todo el día lloviendo, parece que estoy en Cantabria otra vez", ha comentado Diego muy enfadado.

Metidos dentro de su cabaña, las olas finalmente han llegado hasta el interior y entre gritos han tenido que recoger todos los enseres y lonas para que no se mojaran. "¡Estoy flipando!", ha gritado Jonan muy sorprendido porque el agua estuviera dentro de su refugio. "¡Que sea lo que Dios quiera! ¿Qué más nos queda? Lluvia, inundados...", ha añadido Alma mientras cuidaba las brasas, metidas en una cazuela, junto a Gema. "Está siendo la peor noche de mi vida: la lluvia, los pies llenos de arena, el frío, la ropa mojada, durmiendo bajo el agua", ha dicho Raquel Arias a Bosco, que le ha contestado que él estaba "empapado".

Sin comer y sin descansar, los habitantes de Playa Fatal y Playa Guayal han confesado que lo que peor llevan son las tormentas y que prefieren pasar hambre a estar bajo la lluvia. "Esto va a acabar conmigo. Tengo hasta los dedos de las manos arrugados", ha revelado el que fuera tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa. "Es que no para. ¡Es la séptima vez ya!", ha añadido Katerina, que ha mirado hacia el cielo pidiendo que parara el mal tiempo.