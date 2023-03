Asraf se derrumba en 'Supervivientes' y recuerda emocionado a Isa Pantoja

Asraf Beno no ha podido evitar emocionarse a recordar a Isa Pantoja. El concursante, que ha ido mostrando estas semanas su sensibilidad con el resto de compañeros de Supervivientes, ha tenido una bonita conversación con Adara y ha confesado lo mucho que echa de menos a su futura mujer y sus planes de futuro. "Vamos a casarnos este año si podemos y quién sabe más adelante a tener un hijo y lo que venga. Pero tengo clarísimo que quiero estar con ella toda mi vida y ella creo que también", ha dicho el modelo entre lágrimas. Muy feliz de la relación que tiene con la hija de Isabel Pantoja, el cuñado de Kiko Rivera además ha confesado que quiere aprender a "no llorar" porque lo hace muy habitualmente y la que fuera ganadora de GH VIP le ha contestado que es un sentimiento del que no tiene que avergonzarse: "Es bonito que llores por algo así".

Isa Pantoja explica emocionada cómo fue la reconciliación entre su pareja, Asraf Beno, e Isabel Pantoja

El futuro marido de Isa Pantoja, que ha continuado diciendo lo maravillosa que es su novia, también se ha emocionado mucho hablando del pequeño Alberto, el hijo que la colaboradora tiene con Alberto Isla: "Nos ha unido mucho. Hacer cosas con el niño, estar con él... Nos ha unido bastante". Sin poder decir mucho más, su compañera de reality se ha asombrado de lo emocionado que estaba Beno y el concursante ha vuelto a explicar el motivo de sus lágrimas: "Yo quiero a dos personas. Yo me he separado (al estar Supervivientes) de dos personas".

En plató, Isa ha agradecido las palabras de su novio y ha confesado que le ha hecho mucha gracia que Asraf diga que está "aprendiendo a dejar de llorar" porque es una persona muy sensible y es un sentimiento que no esconde. "Llora mucho, pero lo prefiero así a que sea un chulo. Me alegra mucho tenerle como pareja y de que me quiera tanto. Echa de menos a todo el mundo, a su famila y a sus amigos, pero con quien convive es conmigo y con Alberto. Estoy muy orgullosa de cómo lo está haciendo y de que quiera tanto mi hijo porque no es suyo pero lo quiere como si lo fuera", ha expresado la hija de la intérprete de Marinero de luces.

Isa Pantoja aclara cómo es su relación con sus suegros

Encantada por cómo Asraf habla de ella y de sus planes de futuro, Isa ha confesado que por ahora "no" van a tener otro hijo pero que a partir del año que viene sería posible. "Después de terminar la carrera", ha dicho la colaboradora de El programa de Ana Rosa a Ion Aramendi.