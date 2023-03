Sergio y Arelys, enfrentados en la palapa por Yulen Pereira y Anabel Pantoja

Después del abandono de Patricia Donoso y la primera eliminación de Supervivientes 2023 ( Jaime Nava vivirá en la playa de los olvidados), los concursantes pudieron ver algunos vídeos y hablar de las cosas que no les gustan de sus compañeros. En ese momento, Sergio Garrido y Arelys Ramos se han enfrentado en la palapa tras las palabras del paparazzi, que nunca se ha creído la historia de amor entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja. "He trabajado mucho, desde el principio, con esa relación, les he seguido mucho y les he hecho muchas fotos. He visto muchas cosas y no es la misma relación que ha tenido con otros novios. Es mi opinión y podrá ser cierta o no, pero es lo que yo veo y lo corroboro", ha dicho el participante, que ha añadido además que entre la madre del esgrimista y la sobrina de Isabel Pantoja no hay buena sintonía. "Se llevan poquito", ha dicho.

Sergio cree que Anabel no ha apoyado en ningún momento en sus redes sociales a Arelys tras anunciarse su participación, algo que ha sorprendido mucho a la madre de Yulen porque no entendía cómo el paparazzi podía saberlo sin estaban ya en Honduras y no han podido ver nada. "Me echasteis tres días antes de entrar en el concurso y lo pude ver", ha dicho Sergio, enfadado porque sus compañeros le nominaron en Madrid cuando todavía no le conocían. "No sabía ni quién era ni todavía lo sé porque ni me he acercado", ha contestado la concursante a gritos. "Es cuestión de aura. No me fío de ti y no me junto", ha añadido el fotógrafo.

Sorprendida con las palabras de su compañero, Arelys ha contestado que tampoco se fía de Sergio, motivo por el que decidió nominarle el primer día. "Eres un chulito y estás muy equivocado con lo que estás diciendo", ha dicho Ramos, que también ha sido acusada por su compañero de estar compinchada con Asraf y que no ha negadoen ningún momento nada sobre la relación con su ya exnuera. Tras las últimas palabras de Anabel y el deconcertante vídeo que ha publicado la influencer en sus perfiles sociales, muchos rostros de Telecinco dudan de si la madre de Yulen sabría ya sobre la ruptura de su hijo. "Sabe que llevaban dos meses mal pero no que lo han dejado", ha confesado María Patiño en Sálvame.

A pesar de que el esgrimista y la influencer no han confirmado la separación, Anabel ha asegurado durante los premos Ídolo que en este momento "no necesita amor" sino que quere encontrarse a sí misma. Pero no solo eso, la creadora de contenido además mandó un mensaje su compañero Kiko diciendo que "cuando te dejan cinco veces, la quinta ya no te afecta tanto".