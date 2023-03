Primeras palabras de Anabel Pantoja tras su ruptura con Yulen

Anabel Pantoja se ha pronunciado por primera tras la ruptura con Yulen Pereira. La influencer ha asegurado en un acto que se encuentra muy bien, sin entrar en más detalles. Sin embargo, sí habría explicado más en profundidad cómo se siente en un mensaje a su compañero de Sálvame Kiko Hernández. "Ojalá pueda explicarte, pero cuando te dejan cinco veces, la quinta ya no te afecta tanto. Con Yulen fue todo genial hasta que ya no fue. Con 36 años que tengo entenderás que ya no puedo estar llorando por alguien que ha decidió marcharse. Me fastidia pero no puedo hacer nada más", reza el mensaje que le escribió.

La sobrina de la intérprete de Marinero de luces, además, ha comentado que tanto Yulen como ella han confiado el uno en el otro como hasta el final, motivo por el que ahora "se llevan genial". "Por eso estamos hablando como tal", ha escrito Anabel a Kiko, que además ha explicado que la influencer le ha pedido que no ataque a su exnovio. Pero no solo eso, la colaboradora de Sálvame, que lleva meses sin acudir al programa, no ha podido con la presión que está sufriendo estos días y el pasado miércoles 8 confesó llorando a su compañero Kike Calleja que estaba sobrepasada con la situación.

Anabel, que ha vuelto a su piso de Madrid tras unos días refugiándose en Sevilla junto a su madre, no se había pronunciado hasta ahora sobre la separación e incluso había negado las informaciones que apuntaban a que había estado cenando con el esgrimista el pasado miércoles.

A pesar del dolor que pueda sentir durante este duelo sentimental, Anabel se encuentra muy enfocada y concentrada en los distintos proyectos profesionales que tiene en este momento, como el rodaje de la serie documental en la que contará algunos de los episodios que más la han marcado y en el que, con toda seguridad, habrá alguna referencia al esgrimista.