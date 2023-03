Nostalgia de América, un posado en biquini y un mensaje: Anabel Pantoja, ¿ante una nueva etapa? La sobrina de Isabel Pantoja aún no ha confirmado públicamente su ruptura con Yulen Pereira

El regreso de Anabel Pantoja de Estados Unidos ha sido amargo para Anabel Pantoja, después de que fuentes cercanas a ella confirmasen el fin su relación con Yulen Pereira, al que conoció en la pasada edición de Supervivientes. La influencer, aún con la resaca de la gira de su tía Isabel Pantoja por Norteamérica ha compartido nostálgica los mejores momentos del viaje con un vídeo resumen en el que se la puede ver muy feliz, sonriente en la playa pero con un verso muy representativo de una canción de Karol G que dice "hoy estoy en menos veinte, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón", la sobrina de Isabel Pantoja además ha publicado un posado en bikini en el que muestra sus medidas (102-95-120) mientras se mete en la piscina en un soleado día.

La prima de Kiko Rivera además ha compartido una imagen en sus redes sociales en las que se puede leer "hay gente que te abraza y te reinia", unas palabras que hacen referencia a esas personas que tanto la quieren y la estan apoyando en estos difíciles momentos. Pero no solo eso, Anabel también ha querido mostrar a sus seguidores un vídeo en el que se puede escuchar a su amigo y cantante Moises Losada mientras interpreta Quiero estar solo de Los Chichos, un tema que podría perfectamente describir sus sentimientos. "A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable y prefiero vivir mi vida como un péndulo en el aire", dice el verso que ha escogido la influencer.

Anabel también ha querido bromear un poco con sus seguidores y ha compartido otro vídeo, titulado "cuando terminas tu jornada laboral un lunes" del día que terminaron la gira por Estados Unidos en el que sale junto a su tía y el equipo técnico de la cantante y en el que todos dicen "zanjado, finito, se acabó, the end, game over". Una vuelta que al final se convirtió en una auténtica pesadilla porque al que al llegar a España, lo primero que hizo la sobrina de la intérprete de Marinero de luces fue citarse con su chico para almorzar en un restaurante madrileño, una reunión en la jamás imaginó que Yulen le comunicara su decisión de emprender caminos por separado.

Entre los motivos de la ruptura de la pareja, tal y como han explicado desde Fiesta, existiría una tercera persona a la que relacionan con Yulen. Por lo visto, la influencer de 36 años se habría derrumbado de manera desconsolada tras llegarle los rumores que hablan de una supuesta infidelidad por parte del deportista. Incluso se ha afirmado que la madre de este, Arelys, también estaría al tanto de todo antes de poner rumbo a Honduras, donde actualmente participa en la nueva edición de Supervivientes.