Isabel Pantoja recorre Times Square, la catedral de St. Patrick y Chinatown en un intenso día de turismo por Nueva York

Quedan apenas horas para que Isabel Pantoja se vuelva a subir al escenario, esta vez en Nueva York siguiente parada de la gira Enamórate que la ha llevado al otro lado del océano. El United Palace de Manhattan recibirá a los fans de la intérprete que ya llenaron sus dos citas en Miami, aunque antes de volver a coger el micrófono, la cantante ha tenido tiempo para hacer algo de turismo. Acompañada por su sobrina Anabel, que está desvelando todos los detalles que se esconden entre las bambalinas del tour, la artista ha visitado algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad de los rascacielos. Con ellas estaba el resto del equipo que participa en estos shows como su maquillador, Alberto Dugarte, y su peluquero, José Antonio Abad, además de su hermano Agustín y la presidenta de su club de fans Celeste Rodríguez.

Con ropa cómoda y bien abrigada para protegerse del frío, se pudo ver a Isabel en algunas instantáneas y clips paseando por ejemplo por Times Square, la zona de Rockefeller Center, el Empire State Building, iluminado de color rosa, y visitando a la Virgen de Guadalupe en la catedral de Saint Patrick. Fue este un momento emotivo pues la artista lanzó besos a la imagen y se acercó a poner una vela. Aunque no aparece en todas las imágenes compartidas por el grupo, estos visitaron además los barrios de Chinatown y Little Italy. La jornada estuvo marcada por el buen humor y las bromas (se dieron sustos los unos a los otros como mostró Anabel) y terminó en un conocido restaurante italiano donde Isabel no dudó en hacerse fotos con algunos fans que la reconocieron. Un día ajetreado de turismo que Anabel terminó bailando en un club neoyorquino.

La sobrina de la intérprete ejerce en esta gira como su asistente personal, encantando a los fans con las anécdotas que no se suelen ver en un viaje de estas características. La propia Isabel está compartiendo sus sensaciones en esta vuelta a los escenarios marcada por la emoción y los recuerdos a su madre doña Ana (falleció en septiembre de 2021) y Juan Gabriel, su gran amigo, que murió en el verano de 2016 y de quien dijo que era como su alma gemela. En este viaje se ha llevado además una foto de sus dos hijos, Isa y Kiko, a quienes tiene así presentes aunque no estén con ella.

Cabe recordar que a pesar de esta foto, hace mucho tiempo que Isabel no habla con Kiko Rivera, tal y como él mismo contó en la entrevista que le realizó Bertín Osborne. El DJ confesaba sus mayores miedos tras el ictus que sufrió el pasado 21 de octubre y contó que, a pesar de que había habido un acercamiento con su madre, no se habían vuelto a ver: "Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto, que me puse a llorar y casi me da otro. Así que los médicos me quitaron el móvil y me dijeron que eso estaba prohibidísimo. Esa fue la razón por la que mi madre no vino. Luego otro gallo cantará, pero en ese momento sucedió así". Dejó claro que lo que más echa de menos y a la vez necesita, es un abrazo de la artista. Después de Nueva York, Isabel se trasladará a Los Ángeles (19 de febrero) y luego a Puerto Rico (26 de febrero), donde también podrán disfrutar de su show.