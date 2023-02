Noche triunfal de Isabel Pantoja en Miami: así ha sido el primer concierto de su gira por EE.UU.

Isabel Pantoja no ha podido arrancar de mejor manera su tour por Estados Unidos, con un primer concierto en Miami donde la cantante brillaba con luz propia delante de un público que la adora. La artista ha actuado este viernes a las ocho de la tarde (hora de allí) en el recinto James Knight Center, ubicado en el centro de la ciudad y que tiene capacidad para unas cinco mil personas. Lleno hasta la bandera, nadie quería perderse a la intérprete de Marinero de luces y Hoy quiero confesarme en la noche que comenzaba su gira Enamórate por tierras norteamericanas.

La cena de Isabel Pantoja con Gloria Trevi en un lujoso hotel antes de comenzar su gira por EE.UU.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"No doy crédito a lo que he vivido. Está mujer no sé qué tiene... es un don", decía su sobrina Anabel Pantoja una vez terminaba el espectáculo y todos se encontraban ya de vuelta en el Kimpton Epic Hotel donde se hospedan. La influencer, que ha cruzado el charco con su tía para arroparla en esta aventura, contaba que había "gente llorando" tras ver sobre el escenario a la que es su ídolo. Efectivamente, la cantante ofrecía lo mejor de su repertorio, ondeando al viento su abanico y moviendo su bata de cola, en un auditorio absolutamente entregado que coreó las letras de sus canciones como nunca.

¡Comienza la cuenta atrás! Isabel Pantoja pone rumbo a Estados Unidos para empezar su gira

VER GALERÍA

Con una orquesta a sus espaldas que acompasaba a la perfección sus célebres melodías, Isabel ha derrochado fuerza, talento y energía para transmitir emoción como solo ella sabe hacer. También veíamos que la artista se cambiaba varias veces de traje durante el show, ya que para esta puesta en escena estrenaba vestuario nuevo en vestidos, zapatos y otros complementos. Aplaudida y ovacionada a rabiar, hubo incluso un momento en el que una de las asistentes quiso ver más de cerca a la estrella y se acercó hasta ella para besarle las manos.

La llegada de Isabel Pantoja a Miami en medio de una gran expectación ¡y con doce maletas!

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Gracias por esta noche", ha expresado la cantante de 66 años en sus redes sociales después de vivir y disfrutar al máximo una velada que difícilmente olvidará. La propia Isabel Pantoja ha querido mostrar algunas imágenes del apoteósico concierto, enseñando igualmente cómo se preparaba con su equipo antes de entrar en acción. En el camerino, la artista juntaba sus manos con ellos y todos las agitaban de arriba a abajo mientras exclamaban al unísono el "¡uno, dos y tres! a modo de ritual.

El viaje exprés de Isabel Pantoja a Córdoba antes de comenzar su gira por Estados Unidos

VER GALERÍA

A su vez, hemos comprobado el majestuoso look blanco con capa y pedrería que lucía Isabel para abrir su actuación mientras esperaba con calma tensa para salir y ponerse delante de todos esos fans enfervorizados. También nos enseñaba su elegante peinado con un recogido de pelo y diadema para este estilismo impecable obra de sus colaboradores más cercanos, ya que la artista ha viajado a EE.UU. con casi una treinta de personas entre los que se encuentran su maquillador Alberto Dugarte o el peluquero Antonio Abad.

Queso, vino y doce perchas: las peticiones de Isabel Pantoja para sus conciertos en EE.UU.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Me siento tan bien de ver cómo la quieren en otro país tan lejos del suyo", volvía a decir Anabel Pantoja para describir lo que habían visto sus ojos desde el backstage. Tras su primer baño de masas en Miami, Isabel volverá a actuar este sábado en el mismo lugar ya que la expectación que la rodea hizo que vendiera entradas para dos citas consecutivas. Después, la cantante se desplazará hasta Nueva York, luego irá a Los Ángeles (California) y por último cambiará de país para llevar su show hasta Puerto Rico.

Isabel Pantoja ya tiene la visa aprobada para su gira en USA y hará tour por España en 2023

VER GALERÍA