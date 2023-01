Todos los detalles del viaje exprés de Isabel Pantoja a Córdoba antes de comenzar su gira por Estados Unidos

¡Isabel Pantoja ha salido de Cantora y está más ilusionada que nunca! Después de varios meses en los que la cantante ha estado encerrada en su casa, afrontando las dificultades de los últimos tiempos -entre las que destacan las desavenencias con su hijo Kiko Rivera, las muertes de su madre doña Ana y su hermano Bernardo, y los problemas con Hacienda-, por fin la artista ha dado un paso hacia adelante y ha salido de su residencia. Ya se sabía que la tonadillera va a cruzar el charco para llevar a cabo su gira americana y volver así a los escenarios. Sin embargo, Isabel ha salido antes de tiempo de su finca para realizar un viaje exprés a Córdoba.

El regreso a los escenarios de Isabel Pantoja está cada vez más cerca. De hecho, el promotor de la artista, Eduardo Guervós, ya aseguraba hace una semana que la artista se encuentra "fenomenal, con ilusion y muchas ganas", decía en Fiesta. Prueba de ello ha sido su escapada exprés de Cantora. El destino elegido ha sido Córdoba, una de sus ciudades favoritas. Allí ha almorzado en uno de los mejores restaurantes de la zona, de comida tradicional española, llamado 'Casa Antonio'. Además, la intérprete de Marinero de luces se ha fotografiado con los integrantes del establecimiento.

Ha sido el propio lugar el que ha hecho públicas las imágenes en las que aparecía una Isabel sonriente, vestida de oscuro, con un pantalón y blusón ancho, ataviada con su habitual coleta y con sus caraterísticas gafas de sol negras. "Es un placer tenerte, atenderte y conocerte como persona y un honor que hayas elegido Restaurante Casa Antonio como tu rincón gastronómico en Córdoba. Muchísima suerte Isabel Pantoja en tu gira, sabemos que será todo un éxito", escribían desde el establecimiento, felices de haber tenido entre ellos a la tonadillera.

Al parecer, la madre de Kiko Rivera acudía a comer el pasado jueves. En todo momento, la cantante estuvo muy cariñosa con todo el personal, tal y como revelaba un testigo del almuerzo a la revista Semana. Además, también han desvelado los platos que le prepararon: "Pidió pescadito frito, un buen Jamón Ibérico de bellota y entrantes típicos de la gastronomía cordobesa. Luego, ella se decidió por un primero con pescado y sus acompañantes por la carne", decía el comensal. "No se escondió en ningún momento, al contrario. No tiene nada que ver con la imagen que se da de ella en televisión. Se la veía ilusionada y muy alegre, me gustó mucho verla así", comentaba la persona que presenció la comida en directo.

En menos de 15 días Isabel Pantoja hará su debut en el James L. Knight Center de Miami, concretamente el próximo 10 de febrero. Este concierto será el inicio de su gira por Estados Unidos, siendo el primero del año. La última vez que la madre de Kiko Rivera se subió a los escenarios fue antes del verano de 2022, concretamente durante el mes de mayo. En aquel entonces, la tia de Anabel Pantoja llegó a colgar el cartel de "no hay entradas". En total fueron alrededor de 10.000 personas las que disfrutaron de las canciones de la artista.