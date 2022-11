El nuevo golpe que ha recibido Isabel Pantoja con la muerte de su hermano mayor

Está siendo una etapa muy complicada para Isabel Pantoja, quien encadena malas noticias personales y profesionales en los últimos meses. Ahora ha sumado un nuevo golpe con el fallecimiento de Bernardo, el mayor de sus tres hermanos, a los 71 años. El padre de Anabel Pantoja ha fallecido en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla rodeado de sus familiares más cercanos, entre ellos la artista. La intérprete de temas como Marinero de luces ha querido estar al lado de su hermano en los úlimos momentos y se desplazó la madrugada del miércoles al jueves al centro sanitario, nada más conocer la grave situación.

La misma tarde del miércoles, Anabel Pantoja, hija de Bernardo, se desplazaba de urgencia a la capital andaluza para estar junto a su progenitor después de que su entorno le avisara de un empeoramiento de su estado de salud y pudo despedirse de él. Kiko Rivera, en cambio, no acudió al hospital, pero sí ha querido despedirse de su tío con una imagen muy especial. El DJ ha publicado una fotografía muy emotiva en la que aparece junto a su tío Bernardo cuando era un niño en volandas y un cariñoso mensaje: "Descansa en paz, tito". El hijo de Isabel Pantoja se recupera del ictus que sufrió hace apenas un mes.

La relación de Isabel y Bernardo ha pasado por altibajos a lo largo de su vida. Cuando Bernardo contrajo matrimonio en 2018 con la bailarina japonesa Junco, su hermana no estuvo presente, y también se ausentaron otros miembros de la familia como la propia Anabel. El mayor de los hermanos siempre ha estado desvinculado del mundo artístico mientras que Agustín hizo sus pinitos en la música y acompaña a Isabel en todos sus compromisos profesionales, y Juan tocó durante un tiempo la guitarra en los conciertos de la cantante.

Se trata de la segunda vez en poco más de un año que Isabel tiene que despedir a un miembro de su familia. El 28 de septiembre de 2021 decía adiós a su madre, su confidente y el pilar fundamental de su vida. La definía como "lo más grande del mundo". Doña Ana, que se mantuvo siempre discreta y en un segundo plano, fallecía a los 90 años en Cantora, la finca familiar en la que vivía con Isabel y con Bernardo Pantoja. Su muerte se produjo horas antes de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en Canarias.

La cantante estaba completamente volcada en cuidar de su progenitora, cuya salud se había debilitado, y su bienestar siempre fue su gran prioridad. De hecho canceló las grabaciones de Idol Kids en 2019 para no separarse de doña Ana durante un ingreso. "Es un orgullo tener la madre que tengo. Ella fue la primera persona que vio lo que valía su hija. Ella era quien me arropaba y me preparaba la comida cuando yo estaba actuando y no se ha separado de mi ni un solo segundo", aseguraba muy emocionada al hablar de la unión que ambas tenían.

En la recta final de 2020 llegó otro mazazo a la vida de Isabel Pantoja al romperse la relación con su hijo Kiko por la herencia de Paquirri. Durante meses la guerra se recrudeció entre ellos por las declaraciones del DJ, pero con el fallecimiento de doña Ana hubo un reencuentro que prometía reconducir la situación. No fue así. Este verano volvía a sobrevolar la posibilidad de acortar distancias, pero nuevamente todo quedó estancado tras un paso al frente. Hace un mes el cantante sufrió un ictus que parecía la oportunidad definitiva para olvidar el pasado y retomar el contacto, pero el propio Rivera dejó claro tras recibir el alta que su madre no iba a ir a verle.

Tampoco es fácil para Isabel ver la mala situación familiar. Sus dos hijos no se llevan bien y el hecho de que Isa Pantoja fuera al hospital a ver su hermano cuando se enteró de que había sufrido un ictus, no ha cambiado las cosas. La colaboradora televisiva prepara su enlace con Asraf Beno y asegura que Kiko no baraja la posibilidad de invitar a Kiko. A su vez, el DJ también mantiene un enfrentmiento con su tío Agustín, la mano derecha de Isabel, y lo denunció en 2021 por "estafa y apropiación indebida".

Profesionalmente las noticias que ha recibido no son buenas. La intérprete de temas como Marinero de luces, El moreno, Enamórate o Esta es mi vida ha tenido que posponer su gira por Estados Unidos después de una demora inesperada en los trámites burócráticos. Estaba previsto que actuara al otro lado del Atlántico entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, pero tiene que buscar otra fechas para encontrarse con sus fans norteamericanos. ¿El motivo? Necesita presentar nuevos documentos antes de hacer una entrevista en el Consulado de Madrid para conseguir el visado.