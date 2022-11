La gira de Isabel Pantoja se pospone a marzo por problemas burocráticos

Isabel Pantoja se ha visto obligada a posponer su gira por Estados Unidos después de una demora inesperada en los trámites burócráticos. Así lo ha hecho saber la oficina que se encarga del tour Enamórate, que empezaba el próximo 11 de noviembre y se extendía hasta el 10 de diciembre de 2022, en un comunicado en el que se detalla los motivos. El texto pide paciencia a los seguidores de la intérprete de Marinero de luces y explica que el motivo ha sido que la entrevista final que debe hacerse en el Consulado de Madrid se ha retrasado porque debe presentar nuevos documentos que se han pospuesto, a pesar de que la petición de visa había sido inicialmente aprobado.

A continuación reproducimos el comunicado íntegro:

Como oficina de booking de la gira Enamórate de la artista doña Isabel Pantoja en Estados Unidos en las fechas de 11 de noviembre al 10 de diciembre 2022, queremos enviar, ante todo un mensaje de tranquilidad a todos los fans y público querido de Isabel Pantoja y remarcar que la gira no corre peligro de cancelación. Es necesario enfatizar que la petición de visa I-129 solicitada para Isabel Pantoja ha sido concedida por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Solamente queda por completarse el último paso de estampado de su visa en el Consulado de Estados Unidos de Madrid, que se hace mediante una entrevista. Este paso está momentáneamente demorado porque está actualmente sujeto a la aprobación final de un trámite burocrático que ha sido necesario presentar adicionalmente. Estamos a la espera de la resolución rápida y satisfactoria de este trámite para completar el proceso de visado.

Sabemos que los trámites migratorios en los Estados Unidos son complejos, burocráticos y se demoran a veces más de lo previsto, por lo tanto, valorando las opciones que tenemos ya tan cercanos a las fechas de la gira, hemos tomado la decisión de posponer la gira Enamórate para la segunda quincena del mes de marzo de 20223. Queremos dejar claro que esta dedcisión de posposición de la gira prevista para el mes de noviembre y diciembre de 2022 ha sido motivada por causas ajenas a la voluntad de la artista y de los promotores. Si bien todo evoluciona satisfactoriamente, esperamos tener noticias positivas en breve y por el momento Isabel Pantoja posee la convicción de poder reencontrarse con su público en marzo después de esta larga espera y los exhorta a no desanimarse.

Se trata de la segunda vez que tiene que posponer su gira, aunque la primera vez fue el pasado año debido al covid. Entonces tenía que viajar a Santiago de Chile para actuar en el Estadio Gran Arena Monticello, pero las restricciones impuestas complicaron los planes. "Isabel está muy contenta, tiene muchísimas ganas de esta gira y está a la espera con todo el vestuario preparado", ha asegurado a ¡HOLA! Eduardo Guervós, promotor de estos conciertos en América, esta misma semana. Hasta este viernes la cantante de Enamórate no ha podido conocer si su viaje a San Francisco, Miami o Nueva York podía continuar o si, como ha ocurrido finalmente, había que poner en marcha un cambio de planes. Según el empresario musical, la visa americana está en regla pero les falta un papel del Consulado español que es necesario para viajar, que por el comunicado enviado hoy parece que se ha demorado más de lo previsto.

La primera parte de la gira americana de Isabel Pantoja comenzaba en Estados Unidos y habría tenido lugar entre noviembre y diciembre, mientras que la segunda estaba pensada para los meses de abril y mayo en Latinoamérica, donde ya ha estado este pasado verano. Junto a ella viajan otras 32 personas entre las que se podrían incluir su peluquero, maquillador o asistente personal, además de su hermano Agustín.

Sus problemas familiares

El cambio de fechas de sus conciertos se suma al disgusto que tiene en España por el delicado estado de salud de su hijo, Kiko, que ha sufrido un ictus y aunque se encuentra en plena recuperación, continúa distanciado del resto de la familia. Se pensaba que Isabel Pantoja pasaría a visitar al DJ, ya fuera en el hospital durante su ingreso o más adelante en su hogar mientras continuaba mejorando, pero por el momento no han conseguido acercar posturas. "Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos", explicaba el exconcursante de GH VIP para zanjar de manera inequívoca las especulaciones. "Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones", añadía en su mensaje donde dejaba entrever que había sido él mismo quien había evitado el acercamiento tanto con su progenitora como con Isa Pantoja.